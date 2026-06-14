La playa favorita

Elegir la mejor playa de Huelva no es una tarea sencilla. La provincia cuenta con más de 120 kilómetros de litoral y algunos de los espacios naturales mejor conservados de España. Sin embargo, cuando son los propios visitantes quienes puntúan su experiencia en plataformas turísticas y reseñas de internet, hay determinados enclaves que destacan de forma recurrente por encima del resto.

Entre las mejor valoradas aparece habitualmente la playa de Isla Canela, en Ayamonte. Sus extensos arenales, la calidad de sus servicios y la tranquilidad que ofrece incluso en los meses de mayor afluencia la han convertido en uno de los destinos preferidos por quienes buscan unas vacaciones junto al mar. Las opiniones destacan especialmente la limpieza de la arena, la amplitud de la playa y las espectaculares puestas de sol que pueden contemplarse desde este rincón del extremo occidental de la provincia.

Muy cerca se sitúa también la playa de La Antilla, compartida por los municipios de Lepe e Isla Cristina. Su enorme extensión permite que miles de personas disfruten del litoral sin sensación de aglomeración. A ello se suma una amplia oferta de restauración y servicios que la convierten en una de las zonas más demandadas cada verano.

En los primeros puestos suele aparecer igualmente la playa de Cuesta Maneli, considerada por muchos como una de las joyas naturales de Huelva. El acceso a través de una larga pasarela de madera entre pinares y dunas forma parte de una experiencia que los visitantes recuerdan como uno de los grandes atractivos del lugar. La ausencia de grandes edificaciones y la sensación de estar en un espacio prácticamente virgen elevan aún más su valoración.

La playa de Castilla, en el entorno de Doñana, y la de Nueva Umbría, entre Lepe y Cartaya, completan con frecuencia los listados de las mejor puntuadas. Ambas destacan por ofrecer kilómetros de naturaleza prácticamente intacta y por mantener una imagen muy alejada del turismo masivo que caracteriza a otros destinos del litoral español.

Tampoco faltan menciones para Punta Umbría, El Portil, Isla Cristina o Matalascañas, enclaves que cada verano reciben a cientos de miles de visitantes y que continúan siendo referentes turísticos dentro y fuera de Andalucía.

Más allá de los rankings, lo cierto es que Huelva cuenta con un patrimonio costero difícil de igualar. Sus playas combinan naturaleza, espacios protegidos, buena gastronomía y una calidad ambiental que sigue siendo uno de los principales argumentos para quienes eligen la provincia como destino vacacional.

En una época en la que muchas zonas del litoral mediterráneo sufren una creciente masificación, las playas onubenses mantienen todavía una de sus mayores virtudes: la sensación de espacio. Quizá por eso, año tras año, las opiniones de los turistas siguen situando a la costa de Huelva entre las más apreciadas de España.