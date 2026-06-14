La línea Sevilla-Huelva recupera el servicio ferroviario este lunes

La línea ferroviaria entre Huelva y Sevilla recuperará la normalidad este lunes 15 de junio después de más de dos semanas de interrupción por las obras ejecutadas por Adif en distintos puntos de la infraestructura. Con la finalización de los trabajos previstos, los trenes volverán a circular entre ambas capitales, poniendo fin al servicio alternativo por carretera que ha estado funcionando desde el pasado 29 de mayo.

La reapertura llega sin que se hayan producido nuevos retrasos en el calendario inicialmente previsto, por lo que Renfe retomará la circulación habitual de los servicios de Media Distancia y de los trenes que conectan Huelva con otros destinos a través de Sevilla.

Durante estos diecisiete días, cientos de viajeros han tenido que recurrir a autobuses para completar sus desplazamientos, una situación que ha generado numerosas molestias entre usuarios habituales de una línea que constituye la principal conexión ferroviaria de la provincia con el resto de Andalucía y de España.

Las obras han permitido reparar daños ocasionados por las borrascas de los últimos meses y acometer mejoras en varios puntos del trazado, incluyendo actuaciones destinadas a incrementar la capacidad operativa de la línea.

Sin embargo, la recuperación del servicio no pone fin al debate sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias de Huelva. La provincia continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes en materia de transporte ferroviario, con reivindicaciones históricas que siguen sin resolverse.

La llegada de la Alta Velocidad, la modernización integral de la línea convencional, la reducción de los tiempos de viaje o el aumento de frecuencias figuran desde hace años entre las principales demandas de instituciones, colectivos ciudadanos y agentes económicos. Las continuas incidencias registradas en los últimos años, junto a las limitaciones de una infraestructura que arrastra décadas sin una transformación profunda, han alimentado la sensación de agravio que existe en buena parte de la sociedad onubense.

La reapertura de la línea supone, por tanto, una buena noticia para los miles de viajeros que utilizan el tren cada año, pero también vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en proyectos que permitan mejorar de forma definitiva las conexiones ferroviarias de una provincia que continúa reclamando inversiones para situarse al nivel de otros territorios.

A partir de este lunes, los trenes volverán a circular entre Huelva y Sevilla. Una imagen habitual que los usuarios recuperan tras más de dos semanas de espera, aunque con la vista puesta en unas mejoras ferroviarias que siguen siendo una de las grandes reivindicaciones pendientes de la provincia.