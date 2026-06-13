Las temperaturas caerán hasta ocho grados este domingo

Las previsiones apuntan a una bajada de hasta ocho grados en algunos puntos de la provincia respecto a los valores registrados durante las jornadas anteriores. El descenso será más evidente en zonas del Andévalo, la Cuenca Minera y la Sierra, donde los termómetros ofrecerán un respiro tras el episodio de calor de los últimos días.

En el litoral también se notará una moderación de las temperaturas, aunque el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego. Las máximas se situarán en registros más suaves gracias a la influencia de las brisas marinas, que contribuirán a hacer más llevadera la jornada.

Los cielos permanecerán despejados. El viento soplará flojo a moderado, favoreciendo la renovación del aire y ayudando a contener las temperaturas durante las horas centrales del día.

Pese a esta bajada térmica, la humedad seguirá siendo baja en amplias zonas de la provincia y el riesgo de incendios forestales continuará siendo elevado, por lo que se recomienda extremar las precauciones en entornos naturales.

Los modelos meteorológicos indican además que este descenso podría ser pasajero, ya que las temperaturas tenderán a recuperarse de forma gradual durante la próxima semana.