La DGT prevé 126.000 desplazamientos en Huelva por el 1 de agosto

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total de 126.000 desplazamientos de largo recorrido en la provincia de Huelva durante la Operación Especial de Tráfico ‘1º de agosto’, un dispositivo que se desarrollará desde las 15.00 horas del viernes 31 de julio hasta las 24.00 horas del domingo 2 de agosto con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar la movilidad durante uno de los fines de semana de mayor intensidad circulatoria del verano.

La provincia de Huelva concentrará el 10,2% de los más de 1,22 millones de desplazamientos previstos en el conjunto de Andalucía durante este dispositivo especial. Las principales vías afectadas serán la A-49, la A-483, la A-497, la A-5051, la A-5056, la N-431 y la N-435, donde la DGT reforzará las medidas de ordenación, regulación y vigilancia del tráfico.

La operación coincide con el inicio del mes vacacional de agosto, el retorno de quienes finalizan sus vacaciones en julio y los desplazamientos habituales de salida y regreso propios del fin de semana estival. En el caso de Huelva, la movilidad estará especialmente condicionada por los desplazamientos hacia las zonas costeras y de segunda residencia, así como por el tráfico internacional con origen y destino en Portugal.

Las carreteras que previsiblemente soportarán una mayor intensidad de tráfico en la provincia serán la A-49, la A-483, la A-497, la A-5051, la A-5056, la N-431 y la N-435.

La DGT establece como franjas de mayor intensidad circulatoria en la provincia de Huelva durante todo el fin de semana las comprendidas entre las 10.00 y las 15.00 horas y entre las 18.00 y las 22.00 horas.

La Subdelegación del Gobierno recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación, evitar las horas de mayor intensidad cuando sea posible y consultar el estado de la circulación antes de iniciar el viaje.

Puntos conflictivos en la red viaria onubense

Durante la operación especial, la DGT identifica varios puntos en la provincia en los que pueden producirse retenciones o circulación intensa.

En la H-31/A-49, a la altura de Huelva, entre el punto kilométrico 78 de la H-31 y el 77,5 de la A-49 en sentido Sevilla, se prevé circulación condicionada por el retorno de Portugal y del oeste de la provincia.

En la A-49, entre Bollullos Par del Condado y el límite provincial con Sevilla, se pueden producir retenciones asociadas al retorno de las zonas costeras.

En la A-483, en el término municipal de Almonte, entre los puntos kilométricos 23 y 26, la DGT prevé posibles retenciones tanto en la entrada como en la salida del litoral, a lo que se suma el desarrollo de obras de mejora.

También se identifican posibles retenciones en la A-497, entre Aljaraque y Huelva, vinculadas al retorno de las zonas de playa; en la A-5051, en los accesos a El Portil (Punta Umbría), por la entrada y salida de vehículos de la playa; y en la A-5056, en La Antilla, donde también puede registrarse circulación intensa.

Obras en ejecución y recomendación de itinerario alternativo hacia Matalascañas

La DGT informa asimismo de obras en ejecución en la A-483, entre Almonte y El Rocío, del punto kilométrico 14 al 23,6, donde se desarrolla un desvío del trazado para la ejecución de un carril Bus-VAO. También existen obras en la HU-4103, en La Palma del Condado, entre los puntos kilométricos 7 y 7,1, con habilitación de paso alternativo.

Para evitar posibles retenciones en la A-483, la DGT recomienda como itinerario alternativo utilizar la A-49 hasta San Juan del Puerto y enlazar posteriormente con la A-494 en dirección a Matalascañas.

Carriles adicionales y medidas especiales durante el retorno

Dentro de las medidas previstas para facilitar el retorno del domingo 2 de agosto, la DGT habilitará un carril en sentido contrario al habitual, en sentido decreciente, desde el punto kilométrico 47 hasta el 18,9, con el objetivo de facilitar la entrada de vehículos hacia Sevilla.

Esta medida se complementará con la regulación y vigilancia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en los puntos conflictivos y en las carreteras que soporten una mayor intensidad circulatoria.

Dispositivo de vigilancia y regulación

Para atender al incremento de movilidad previsto, los Centros de Gestión de Tráfico con sede en Málaga y Sevilla permanecerán operativos las 24 horas, con más de 60 funcionarios y personal técnico especializado dedicados a las labores de supervisión, regulación e información.

El dispositivo contará además con medios aéreos, incluidos helicópteros y drones, que cubrirán los principales itinerarios y prestarán especial atención a los puntos donde puedan producirse incidencias. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil desarrollará sus servicios de ayuda, asistencia y vigilancia en toda la red interurbana, con especial atención a las vías que previsiblemente registren mayor movilidad.

Primer verano con la V-16 conectada

Este será el primer verano en el que resulta obligatorio utilizar la baliza V-16 conectada para señalizar cualquier incidencia que obligue a detener un vehículo en carretera.

La DGT recuerda que, ante una avería o incidencia, la prioridad es situar el vehículo, siempre que sea posible, fuera de la calzada o en un lugar seguro. La V-16 permite señalizar la presencia del vehículo detenido y transmitir su ubicación a la plataforma DGT 3.0, facilitando que la información llegue al resto de usuarios de la vía a través de los sistemas conectados.

Recomendaciones

La Subdelegación del Gobierno en Huelva y la Dirección General de Tráfico hacen un llamamiento a los conductores para que extremen la prudencia durante este fin de semana de elevada movilidad y recuerdan la importancia de realizar una revisión preventiva del vehículo antes de emprender un viaje.

Asimismo, recomiendan descansar adecuadamente antes de conducir, realizar paradas periódicas, mantener la distancia de seguridad, evitar adelantamientos innecesarios en situaciones de circulación intensa y no consumir alcohol si se va a conducir. También se aconseja programar el viaje con antelación, evitar en la medida de lo posible las horas más desfavorables, consultar previamente el estado de las carreteras y valorar itinerarios alternativos ante posibles retenciones.

La información sobre el tráfico puede consultarse a través de los canales de información de la DGT y del teléfono 011. La Operación Especial ‘1º de agosto’ constituye el segundo de los cuatro grandes dispositivos previstos por la DGT dentro de la Operación Verano 2026, tras la primera operación especial desarrollada del 3 al 5 de julio. El calendario se completará con la Operación Especial del 15 de agosto, del 14 al 16, y la Operación Retorno del verano, del 28 al 31 de agosto.