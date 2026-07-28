La Aemet rebaja el aviso por altas temperaturas y deja a toda Huelva en nivel amarillo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado las previsiones por altas temperaturas para este martes y ha dejado a toda la provincia de Huelva en aviso amarillo, vigente entre las 13.00 y las 20.59 horas.

La actualización supone una reducción del nivel de riesgo respecto a la previsión emitida este lunes, cuando la Aemet activó el aviso naranja para las comarcas del Andévalo y el Condado.

Pese a la rebaja del aviso, la Aemet advierte de que las temperaturas podrán alcanzar los 40 grados en algunos puntos de la provincia, por lo que recomienda extremar las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día, evitando la exposición prolongada al sol, manteniéndose bien hidratado y prestando especial atención a los colectivos más vulnerables.