El calor se intensifica: aviso amarillo este lunes y naranja el martes

La provincia de Huelva afronta un nuevo episodio de altas temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este lunes el aviso amarillo por calor en las comarcas del Andévalo, Condado y Litoral, en vigor desde las 13:00 hasta las 20:59 horas, donde se esperan temperaturas que rozarán los 38 grados.

La situación se agravará de cara al martes, cuando el calor se intensificará. El aviso amarillo se extenderá también a la Sierra de Huelva, mientras que el Andévalo y el Condado pasarán a aviso naranja, ya que los termómetros podrán alcanzar los 40 grados a la sombra.

Ante este episodio de calor, las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, utilizar ropa ligera y de colores claros, proteger especialmente a niños, mayores y personas con enfermedades crónicas, así como no dejar nunca a personas o mascotas en el interior de vehículos estacionados, aunque sea durante pocos minutos.