El precio del combustible condiciona los desplazamientos de verano en Huelva

Con el aumento de los desplazamientos propios del verano, el precio de los carburantes vuelve a situarse entre las principales preocupaciones de los conductores onubenses. Miles de familias utilizan el vehículo privado para desplazarse a las playas o realizar viajes durante sus vacaciones, por lo que el coste de llenar el depósito tiene un impacto directo en la economía doméstica.

Las organizaciones de consumidores recuerdan que las diferencias de precio entre estaciones de servicio pueden suponer un ahorro importante al final del verano, por lo que aconsejan comparar tarifas antes de repostar y aprovechar las aplicaciones móviles que muestran los precios actualizados.

Además, los expertos recomiendan adoptar hábitos de conducción eficiente, como mantener una velocidad constante, evitar aceleraciones bruscas, revisar periódicamente la presión de los neumáticos y reducir el peso innecesario del vehículo, medidas que permiten disminuir el consumo de combustible.

El precio de la gasolina y el diésel continuará siendo uno de los factores que más condicionen la movilidad durante las próximas semanas, coincidiendo con el periodo de mayor número de desplazamientos por carretera en toda la provincia de Huelva.