La costa de Huelva consolida otro verano de gran afluencia turística

La costa de Huelva vuelve a ser uno de los grandes motores turísticos de Andalucía durante la temporada estival. Municipios como Punta Umbría, Isla Cristina, Ayamonte, Lepe, Cartaya o Almonte experimentan durante estos meses un notable incremento de población gracias a la llegada de turistas procedentes de distintos puntos de España y de Portugal.

Las playas de Isla Canela, Islantilla, La Antilla, El Portil, Nuevo Portil, Punta Umbría y Matalascañas registran una elevada ocupación durante los fines de semana, mientras hoteles, apartamentos turísticos, campings y establecimientos hosteleros trabajan a un alto nivel de actividad.

A la oferta de sol y playa se suma un intenso calendario de actividades culturales, deportivas y festivas que llena de ambiente los municipios costeros durante todo el verano. Procesiones marineras, conciertos, mercados artesanales, festivales y competiciones deportivas contribuyen a dinamizar la economía local y a prolongar la estancia de los visitantes.

El sector turístico afronta las próximas semanas como el momento de mayor actividad del año, confiando en mantener unos buenos niveles de ocupación hasta finales de agosto.