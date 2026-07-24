La provincia afronta una jornada con riesgo extremo de incendios en varias comarcas

La provincia de Huelva afronta este viernes una jornada marcada por un riesgo muy elevado de incendios forestales, con varias zonas situadas en nivel extremo, según el índice diario de riesgo de incendios forestales del Plan Infoca.

Las áreas con mayor peligro se localizan en la Cuenca Minera, buena parte del Andévalo oriental y el Condado, donde las condiciones meteorológicas incrementan significativamente la probabilidad de que cualquier conato pueda propagarse con rapidez.

En el resto de la provincia, el índice se sitúa entre muy alto y alto, con la única excepción de la franja fronteriza de Ayamonte, donde el riesgo desciende a moderado.

La situación coincide con una jornada en la que el conjunto de Andalucía presenta un panorama muy desfavorable, con el riesgo muy alto y extremo extendido por la mayor parte del territorio.

Ante estas condiciones, las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución y evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio, recordando que durante estos días cualquier negligencia puede tener consecuencias especialmente graves para el medio natural.