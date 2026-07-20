Huelva esquiva los avisos por calor gracias al viento

Mientras buena parte de Andalucía afrontará los primeros días de la semana bajo. El responsable es un viejo conocido de los onubenses: el viento, que ayudará a contener los termómetros y evitar que se alcancen los umbrales necesarios para activar los avisos meteorológicos.

Eso no significa, sin embargo, que el calor vaya a dar tregua. Las temperaturas seguirán siendo elevadas, especialmente en el interior de la provincia, donde durante las horas centrales del día la sensación térmica será muy acusada.

Aunque no haya avisos oficiales, los expertos recuerdan que el riesgo para la salud sigue existiendo, especialmente en personas mayores, niños, enfermos crónicos y quienes desarrollan actividades al aire libre.

Por ello, se recomienda mantener una buena hidratación, incluso sin sensación de sed, evitar la exposición prolongada al sol entre las 12.00 y las 18.00 horas, utilizar ropa ligera y permanecer, siempre que sea posible, en lugares frescos o climatizados.

Los especialistas también aconsejan no practicar ejercicio físico intenso durante las horas de mayor calor, optando por primera hora de la mañana o al caer la tarde para salir a correr, caminar o realizar cualquier actividad deportiva.

La ausencia de avisos convierte a Huelva en una excepción dentro del mapa andaluz, pero no debe interpretarse como una ausencia de peligro. El viento aliviará las temperaturas lo suficiente para evitar las alertas, aunque el calor seguirá siendo protagonista durante el inicio de la semana y obligará a mantener las medidas de prevención habituales.