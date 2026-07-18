Las carreteras hacia la costa vuelven a soportar el mayor tráfico del verano

El verano vuelve a poner a prueba la red viaria de la provincia de Huelva. Cada fin de semana, miles de vehículos se desplazan hacia el litoral para disfrutar de las playas, lo que provoca importantes incrementos de tráfico en los principales accesos a la costa.

Entre las carreteras con mayor intensidad circulatoria destacan la A-497 hacia Punta Umbría, la A-5056 en dirección a El Portil y Nuevo Portil, la A-5058 hacia Matalascañas, la A-49 y la N-431, que conectan la capital con numerosos municipios costeros.

Las mayores retenciones suelen producirse entre las diez de la mañana y la una del mediodía, coincidiendo con la llegada de los bañistas, y nuevamente durante la tarde, cuando comienza el regreso hacia el interior de la provincia.

La Dirección General de Tráfico recomienda planificar los desplazamientos, consultar el estado de las carreteras antes de salir, evitar las horas de mayor afluencia y revisar el vehículo antes de iniciar el viaje. Asimismo, recuerda la importancia de mantener la distancia de seguridad, evitar distracciones al volante e hidratarse adecuadamente en trayectos largos, especialmente durante episodios de altas temperaturas.