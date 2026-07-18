Cuando un alijo ya no sorprende: así ha cambiado el narcotráfico en Huelva

Hubo un tiempo en el que la incautación de una tonelada de hachís ocupaba portadas durante días. Hoy, en Huelva, esa cifra ha dejado de ser excepcional. En apenas unas semanas se suceden operaciones con cargamentos de 1.600, 2.500, 4.000 o incluso más de 5.000 kilos, reflejo de una realidad que ha cambiado por completo el mapa del narcotráfico en la provincia.

La última intervención, con 1.640 kilos de hachís y cinco detenidos en la ría de Huelva, es solo un ejemplo más de una tendencia que se repite con frecuencia. Días antes se localizaron más de 2.500 kilos ocultos en una finca entre San Silvestre de Guzmán y Villablanca y, meses atrás, otro operativo permitió interceptar más de cuatro toneladas frente a Punta Umbría. En otra actuación, la Guardia Civil llegó a intervenir 5,7 toneladas en un solo día en distintos dispositivos desarrollados en la costa onubense.

La droga ya no llega solo por la playa

La imagen de las narcolanchas desembarcando fardos en una playa aislada sigue existiendo, pero ya no es la única. Las organizaciones criminales han perfeccionado su logística y utilizan todo tipo de infraestructuras para dificultar el trabajo policial.

Las rías del Tinto, el Odiel y el Guadiana se han convertido en corredores estratégicos. Desde allí, la mercancía puede ocultarse en embarcaciones de menor tamaño o trasladarse rápidamente hasta "guarderías", nombre con el que los investigadores conocen los lugares donde se almacena la droga antes de distribuirla.

Esas guarderías pueden ser fincas rurales, naves industriales, garajes, viviendas aparentemente normales o incluso embarcaderos clandestinos preparados para descargar la mercancía con rapidez. En muchas ocasiones también sirven para almacenar combustible destinado a las narcolanchas, otra pieza clave de la logística del narcotráfico.

Fardos, petacas y una logística cada vez más sofisticada

Las operaciones policiales ya no terminan únicamente con la intervención de droga. Es habitual encontrar vehículos robados, embarcaciones panelables, motores de gran potencia, dispositivos de navegación, armas y cientos de garrafas de gasolina, conocidas como "petacas", utilizadas para repostar en alta mar y permitir que las narcolanchas recorran largas distancias sin tocar puerto.

Ese entramado logístico demuestra que detrás de cada alijo existe una organización perfectamente estructurada en la que participan patrones, transportistas, vigilantes, conductores y personas encargadas de ocultar la mercancía hasta su distribución.

Un problema que va más allá de la droga

El crecimiento del narcotráfico tiene consecuencias que trascienden las propias incautaciones. Las persecuciones marítimas, el uso de embarcaciones de gran potencia, el aumento de la violencia y la aparición de redes cada vez más organizadas han incrementado la presión sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, el fenómeno deja una importante huella medioambiental. Las marismas y zonas protegidas aparecen con frecuencia salpicadas de garrafas de combustible, restos de embarcaciones y residuos abandonados tras los desembarcos, mientras que algunos inmuebles utilizados como guarderías generan riesgos para los vecinos por el almacenamiento ilegal de grandes cantidades de gasolina.

Una presión policial constante

La respuesta policial también se ha intensificado. Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera desarrollan de forma conjunta operaciones que, además de interceptar grandes cargamentos, buscan desmantelar toda la infraestructura que hace posible el negocio del narcotráfico.

Las cifras muestran la magnitud del fenómeno. En los ocho primeros años del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar y su área de influencia se han desarrollado más de 47.800 operaciones, con más de 31.000 detenidos y 2,1 millones de kilos de droga intervenidos, unos datos que evidencian la dimensión de la lucha contra estas organizaciones criminales.

Mientras continúan las operaciones, una realidad parece haberse instalado en Huelva: las incautaciones que hace apenas unos años se consideraban históricas hoy se suceden con tal frecuencia que un alijo superior a una tonelada ya no resulta una excepción, sino una muestra más de la intensa batalla que se libra cada día contra el narcotráfico en la costa onubense.