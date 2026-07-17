El Gobierno moviliza más de 41,5 millones para el sector primario de Huelva tras las borrascas

El Gobierno de España ha movilizado 41,5 millones de euros en la provincia de Huelva para apoyar la recuperación del sector primario tras los daños provocados por las borrascas registradas entre los meses de enero y febrero de este año. Así lo ha informado la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, quien ha detallado el desarrollo de las distintas líneas extraordinarias de ayudas impulsadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La mayor parte de estos fondos corresponde a las ayudas destinadas al sector agrario. Tras el segundo pago realizado por el Ministerio, la provincia supera ya los 40,3 millones de euros distribuidos entre 3.244 agricultores y ganaderos.

El primer listado de beneficiarios permitió repartir 27,8 millones de euros entre 2.545 titulares de explotaciones, mientras que el segundo ha incorporado a 699 agricultores y ganaderos, con una dotación de 12,5 millones de euros. Según ha avanzado la subdelegada, está prevista la publicación de un tercer listado con nuevos potenciales beneficiarios.

Estas ayudas forman parte del paquete de medidas extraordinarias aprobado por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 5/2026 para facilitar la recuperación de las explotaciones afectadas por los temporales. Entre los nuevos beneficiarios figuran, principalmente, agricultores y ganaderos que no percibieron ayudas de la Política Agraria Común (PAC) durante la campaña de 2025, así como jóvenes que solicitaron ayudas para su incorporación al sector.

Además, el Ministerio continúa abonando compensaciones a los agricultores y ganaderos cuyos seguros agrarios no cubrían la totalidad de los daños ocasionados por las borrascas. En el conjunto de Andalucía y Extremadura ya se han destinado más de 4,8 millones de euros a 874 beneficiarios, una línea de ayudas que seguirá ampliándose conforme concluyan las peritaciones.

En el ámbito pesquero, la provincia de Huelva concentra el mayor volumen de fondos asignados en Andalucía dentro de las ayudas extraordinarias destinadas a compensar la pérdida de ingresos provocada por las adversas condiciones meteorológicas.

En concreto, esta línea contempla 1,24 millones de euros para 211 armadores, de los que 207 ya tienen concedidas ayudas por valor de 1,22 millones de euros. Estas subvenciones benefician a 229 embarcaciones con puerto base en Ayamonte, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Palos de la Frontera y Punta Umbría.

María José Rico ha destacado que estas medidas reflejan el compromiso del Gobierno con el sector primario de la provincia, al considerar que contribuyen a acelerar la recuperación de agricultores, ganaderos y pescadores afectados por los temporales, además de reforzar la actividad económica y el empleo en el territorio.