Más de 560 menores disfrutan este verano de las escuelas estivales en Huelva

Un total de 566 niños y niñas de la provincia de Huelva participan este verano en las 14 escuelas estivales que se desarrollan en diez municipios onubenses, un programa dirigido especialmente a la infancia más vulnerable y que combina actividades educativas, de ocio, alimentación saludable y apoyo a la conciliación de las familias.

El delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa, y el delegado territorial de Inclusión Social, José Manuel Borrero, han visitado una de estas escuelas, ubicada en el CEIP Virgen de Belén de la capital y gestionada por la Asociación Olotense contra la Droga (AOCD), donde participan 30 menores de la Barriada de la Navidad.

La iniciativa cuenta con una inversión de 550.000 euros en la provincia dentro del Programa de Solidaridad y Garantía Alimentaria y del Plan Corresponsables 2026 de la Junta de Andalucía. Además de garantizar desayuno, almuerzo y merienda a los participantes, las escuelas ofrecen un espacio seguro durante el periodo no lectivo y facilitan la conciliación de las familias durante los meses de verano.

José Manuel Correa ha destacado que este recurso resulta especialmente útil tanto para las familias que trabajan como para aquellas que se encuentran buscando empleo o realizando acciones formativas. Asimismo, ha subrayado el carácter inclusivo del programa, que reserva 40 plazas para menores con necesidades específicas y ha permitido la contratación de 68 profesionales.

Por su parte, José Manuel Borrero ha señalado que estas escuelas no solo proporcionan actividades educativas y de ocio, sino que también garantizan una alimentación adecuada y contribuyen a reducir las desigualdades durante el verano.

Las escuelas están gestionadas por ocho entidades sociales con amplia trayectoria, entre ellas AOCD, Apret, Asociación Esperanza, Aspreato, Cáritas, Resurrección, Valdocco y Fecons, y se desarrollan en Huelva, Isla Cristina, Cartaya, Almonte, Bollullos del Condado, Ayamonte, Punta Umbría, Nerva, Cortegana y Lepe. Con este programa se busca ofrecer una atención integral a la infancia durante las vacaciones escolares, fomentando hábitos saludables, la convivencia y la igualdad de oportunidades.