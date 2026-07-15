Huelva instalará una pantalla gigante para animar a España en la final del Mundial

Huelva capital contará con una pantalla gigante para que los aficionados puedan seguir la final del Mundial que disputará la selección española, en una iniciativa que permitirá vivir el encuentro en un ambiente festivo y de apoyo al combinado nacional.

La instalación se enmarca en la gran movilización que se está viviendo en toda la provincia de Huelva, donde numerosos municipios también han preparado espacios para que vecinos y visitantes disfruten del partido de forma colectiva. Localidades como Gibraleón, Trigueros, Cartaya y otros muchos pueblos onubenses han organizado retransmisiones en plazas y recintos públicos con el objetivo de convertir la final en una auténtica fiesta del fútbol.

Se espera que cientos de aficionados se den cita en estos puntos de encuentro para animar a España en una jornada que estará marcada por el ambiente festivo, las camisetas de la selección y las banderas rojigualdas.

Con estas iniciativas, la provincia de Huelva se prepara para vivir una de las citas deportivas más importantes del año, compartiendo la ilusión por un nuevo título mundial y convirtiendo plazas y calles en el escenario perfecto para acompañar a la selección española en un partido histórico.