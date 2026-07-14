El fuego da un respiro a Huelva antes del regreso del calor

Tras varias semanas marcadas por una relativa tranquilidad en los montes onubenses, Huelva encara los días centrales del verano con una sensación de calma que, sin embargo, no debe llevar a la relajación. En las últimas semanas, las condiciones meteorológicas han mantenido el riesgo de incendios en niveles moderados, aunque la provincia ya acumula una superficie forestal quemada superior a la registrada durante todo 2025.

El principal motivo es el gran incendio declarado semanas atrás entre los términos municipales de San Bartolomé de la Torre, Gibraleón y Villanueva de los Castillejos, el siniestro más importante del año en Huelva y el que ha disparado el balance de hectáreas afectadas.

La situación actual contrasta con semanas anteriores. Las temperaturas, hasta ahora más suaves de lo habitual y acompañadas en algunos momentos por una mayor humedad ambiental, han contribuido a reducir el riesgo extremo de incendios. Sin embargo, los expertos recuerdan que basta una combinación de calor intenso, viento y una chispa para que un incendio se propague con enorme rapidez.

Y ese escenario podría comenzar a cambiar en los próximos días. Las previsiones meteorológicas apuntan a un ascenso progresivo de las temperaturas, con máximas que volverán a rondar los 37 grados en amplias zonas del interior de la provincia durante el fin de semana. Un aumento térmico que secará aún más la vegetación y elevará el potencial de propagación del fuego.

Por ello, desde los servicios de emergencias insisten en que la ausencia de grandes incendios durante las últimas semanas no debe interpretarse como un descenso del peligro. La campaña de alto riesgo continúa plenamente activa y cualquier imprudencia puede tener consecuencias graves en una provincia que cuenta con algunos de los espacios naturales más valiosos del país, como Doñana, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche o los montes públicos del Andévalo.

El Plan Infoca mantiene desplegado su dispositivo de vigilancia y extinción para responder con rapidez ante cualquier incidencia, mientras las administraciones recuerdan que durante estos meses siguen vigentes las restricciones sobre el uso del fuego y las actividades que puedan generar chispas en zonas forestales.

La experiencia demuestra que, en Huelva, el verano puede cambiar en cuestión de horas. Por eso, aunque el fuego haya dado un respiro en las últimas semanas, la provincia afronta ahora una nueva subida de temperaturas con un mensaje claro: la mejor noticia sigue siendo que no haya incendios.