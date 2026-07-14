El calor vuelve a apretar en Huelva este fin de semana

Huelva se prepara para el regreso del calor más intenso tras varios días de temperaturas contenidas. La previsión apunta a un ascenso progresivo de los termómetros a lo largo de la semana, con especial incidencia durante el fin de semana, cuando volverán a registrarse valores propios del verano más sofocante.

La jornada de este lunes estará marcada por un ambiente relativamente agradable, con una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 17, una de las más bajas de las últimas semanas. Sin embargo, esta situación cambiará de forma gradual en los próximos días.

Las mínimas irán aumentando hasta alcanzar los 20 grados el sábado, lo que hará que las noches vuelvan a ser más cálidas y dificulten el descanso. Durante el día también se notará el ascenso térmico, con máximas que alcanzarán los 37 grados en esa jornada.

El domingo se espera un ligero alivio, aunque el calor seguirá siendo protagonista. La previsión sitúa la máxima en torno a los 34 grados, por lo que, aunque el descenso será apreciable respecto al sábado, continuará el ambiente plenamente veraniego.

Las temperaturas más elevadas volverán a concentrarse en el interior de la provincia, donde la sensación de calor será más acusada. En la costa, la influencia del mar contribuirá a suavizar ligeramente los registros, manteniendo unas condiciones algo más llevaderas.

Pese al repunte previsto, no se esperan por el momento episodios extremos de calor, por lo que las temperaturas se mantendrán dentro de valores habituales para estas fechas, aunque con un ambiente mucho más cálido que el registrado al inicio de la semana.