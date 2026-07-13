Transportes destina 13,6 millones al mantenimiento de carreteras estatales en Huelva

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado un contrato porpara la conservación y explotación deen la provincia de Huelva, una actuación destinada a reforzar la seguridad vial y garantizar el buen estado de la red viaria.

El contrato incluye trabajos de mantenimiento en distintos tramos de la A-49, entre los kilómetros 31 y 84, junto a sus enlaces y vías de servicio, así como en la N-435, entre los kilómetros 169 y 222, y en la N-435A, entre los kilómetros 169 y 220.

Entre las actuaciones previstas figura también la reparación de una estructura tipo ARMCO situada en el kilómetro 67,18 de la A-49, utilizada para facilitar el drenaje de la carretera y mejorar su funcionamiento hidráulico.

La actuación forma parte del programa de conservación de la Red de Carreteras del Estado y cuenta con un plazo de ejecución de cinco años, al que podrá sumarse una prórroga adicional de hasta nueve meses.

El contrato contempla tanto labores de conservación ordinaria como actuaciones para garantizar la vialidad y la seguridad de los usuarios. Entre ellas se incluyen la vigilancia de las carreteras, la atención de accidentes e incidencias, la vialidad invernal, el mantenimiento de instalaciones, los servicios de comunicación y la realización de estudios relacionados con la seguridad vial.

Además de mejorar el estado de las infraestructuras, el Ministerio incorpora criterios de sostenibilidad en la ejecución del contrato. Los pliegos exigen medidas dirigidas a incrementar la eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono, como el uso de vehículos eléctricos, sistemas de autoconsumo energético, actuaciones para disminuir el consumo en la iluminación y la elaboración de un plan de descarbonización que permita alcanzar un balance neutro de emisiones durante la vigencia del contrato.

Con esta inversión, el Ministerio de Transportes busca mantener las carreteras estatales de Huelva en condiciones óptimas de circulación, mejorando la seguridad y la calidad del servicio que reciben los miles de conductores que utilizan diariamente estas vías.