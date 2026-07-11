La inmigración, una pieza clave para el presente y el futuro de Huelva

Cuando se habla de inmigración en Huelva, el debate suele centrarse en cifras, campañas agrícolas o cuestiones sociales. Sin embargo, detrás de esa realidad existe otra menos visible: la aportación que miles de trabajadores extranjeros realizan cada día para que la economía provincial siga funcionando. La agricultura, la hostelería, la construcción, el transporte, la logística o la atención a personas dependientes encuentran cada vez más dificultades para cubrir sus necesidades laborales sin la presencia de población inmigrante.

Uno de los ejemplos más claros se encuentra en el sector de los frutos rojos, auténtico motor económico de la provincia. Huelva concentra alrededor del 90% de la superficie nacional dedicada a estos cultivos, lidera las exportaciones españolas y supera los 2.100 millones de euros en ventas al exterior, un modelo productivo que necesita cada campaña miles de trabajadores para poder mantener su competitividad.

Precisamente, una publicación editada por la Universidad de Huelva concluye que "la inmigración y la contratación en origen constituyen procesos imprescindibles y esenciales para entender el sistema productivo y proyectar el futuro de la provincia". El estudio sostiene que la mano de obra inmigrante resulta fundamental para mantener el empleo que demanda la economía onubense, especialmente en municipios como Moguer y Lepe, y que además contribuye al relevo demográfico en un territorio marcado por el envejecimiento de la población.

Los investigadores también destacan que el impacto de la inmigración va mucho más allá del campo. Su presencia permite sostener actividades vinculadas al comercio, la hostelería, los cuidados o la construcción, además de favorecer el incremento de la participación laboral femenina al cubrir parte de las necesidades de atención a personas dependientes. Asimismo, señalan que la influencia de la inmigración sobre los salarios o el desempleo de los trabajadores nacionales es muy reducida, desmontando algunos de los argumentos que habitualmente aparecen en el debate público.

En localidades como Lepe y Moguer, la población inmigrante representa un porcentaje muy elevado de los habitantes reales durante buena parte del año y constituye una parte esencial de la población activa, especialmente en las campañas agrícolas. Esta realidad ha transformado la economía y el crecimiento de ambos municipios durante las últimas décadas.

La importancia de esta mano de obra también ha sido reconocida por el propio Ministerio de Agricultura. Durante el último Congreso Internacional de Frutos Rojos celebrado en Huelva, la secretaria de Estado de Agricultura recordó que el liderazgo del sector depende de tres factores: el agua, la competitividad y la disponibilidad de trabajadores, rechazando convertir la inmigración laboral en un problema político.

A ello se suma un aspecto menos visible, pero igualmente importante. Miles de trabajadores inmigrantes consumen en comercios, utilizan servicios, alquilan viviendas, emplean transportes y generan actividad económica más allá de las explotaciones agrícolas. Su presencia repercute directamente en la economía local y ayuda a mantener numerosos negocios abiertos en municipios cuya población se multiplica durante las campañas agrícolas.

Los datos muestran, en definitiva, que la inmigración se ha convertido en un elemento estructural de la economía onubense. Más allá de cualquier debate político, numerosos estudios coinciden en que sectores estratégicos como la agricultura difícilmente podrían mantener su actual nivel de producción sin la aportación de miles de trabajadores procedentes de otros países. En una provincia que aspira a seguir creciendo en industria, logística, turismo y agroalimentación, la inmigración no solo forma parte del presente de Huelva, sino también de buena parte de su futuro.