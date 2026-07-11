Las cosas que seguimos haciendo en las playas de Huelva... y están prohibidas

Con miles de personas disfrutando cada día del litoral onubense, hay comportamientos que siguen repitiéndose en las playas de Huelva pese a estar prohibidos por la normativa estatal o por las ordenanzas municipales. Algunas acciones pasan desapercibidas para muchos bañistas, pero pueden dar lugar a sanciones económicas si son detectadas por los servicios de vigilancia.

Entre las infracciones más habituales se encuentran reservar espacio en la playa dejando sombrillas o enseres antes de llegar, acampar o pernoctar en la arena, encender barbacoas o hacer fuego, abandonar colillas o residuos, circular con vehículos por la playa, llevar perros a arenales donde no está permitido, utilizar jabones en las duchas, alterar la fauna o la flora del entorno y generar ruidos excesivos con altavoces o equipos de música, cuando así lo regulan las ordenanzas de cada municipio.

No todas las normas son iguales en toda la costa. Cada ayuntamiento puede establecer restricciones específicas sobre cuestiones como el acceso de mascotas, los juegos con pelota, la pesca o el uso de equipos de sonido, por lo que conviene consultar la normativa del municipio antes de acudir a la playa. En cambio, aspectos como la protección del dominio público marítimo-terrestre o la prohibición de hacer fuego se regulan con carácter general.

Las administraciones recuerdan que estas medidas no solo buscan evitar molestias entre los usuarios, sino también proteger el medio natural, garantizar la seguridad y favorecer una convivencia adecuada en unos espacios que durante el verano reciben a miles de personas cada día. Respetar las normas, insisten, es la mejor forma de disfrutar de las playas de Huelva y contribuir a su conservación.