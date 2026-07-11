2027, el año que puede cambiar el futuro de los chiringuitos de Huelva

Aunque el verano de 2026 se está desarrollando con relativa normalidad en las playas de Huelva, el sector de los chiringuitos ya mira a 2027. El motivo es la reforma del Reglamento General de Costas, con la que el Gobierno pretende adaptar la normativa española a las exigencias de la Comisión Europea en materia de competencia y concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre.

El principal cambio afectará a la forma en la que se otorguen las concesiones para actividades económicas en las playas. Bruselas considera que España debe garantizar procedimientos abiertos, transparentes y en concurrencia competitiva, evitando que las prórrogas se concedan de forma automática. El Ministerio insiste en que la reforma no pretende cerrar chiringuitos ni reducir los plazos de las concesiones ya vigentes, sino adaptar el sistema a la legislación europea mediante un régimen transitorio.

Sin embargo, la propuesta ha abierto un enfrentamiento con varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. La Junta reclama mayor seguridad jurídica para los empresarios y defiende que la actividad de los chiringuitos puede convivir con la protección del litoral. Además, recientes resoluciones judiciales sobre establecimientos de la costa gaditana han incrementado la preocupación del sector, aunque la propia Junta sostiene que esas sentencias afectan únicamente a casos concretos.

En Huelva, donde los chiringuitos son uno de los principales motores económicos del verano en municipios como Punta Umbría, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Ayamonte, Moguer o Palos de la Frontera, la inquietud no responde tanto a un cambio inmediato como a la incertidumbre sobre cómo se aplicará la futura normativa. Los empresarios llevan años reclamando una mayor coordinación entre la Demarcación de Costas, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos para evitar retrasos en las autorizaciones y garantizar estabilidad a unas empresas que concentran buena parte de su facturación en apenas unos meses.

Si el calendario previsto se mantiene, 2027 será el primer año en el que la nueva regulación empiece a desplegar sus efectos, por lo que las próximas negociaciones entre el Gobierno, las comunidades autónomas y el propio sector serán decisivas para determinar cómo quedará el mapa de los chiringuitos en el litoral español y, en consecuencia, también en la costa de Huelva.