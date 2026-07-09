"De madre a madre": la carta que busca llegar a Moreno Bonilla
La familia sostiene que, desde la creación de la asociación, ha solicitado en varias ocasiones un encuentro con el presidente andaluz para abordar la problemática de los equinos sueltos en las carreteras de la provincia, sin haber obtenido respuesta. Tras la muerte de Fuente Clara, sus padres impulsaron este colectivo para reclamar un mayor control sobre este tipo de animales y promover cambios que eviten nuevos accidentes. El juicio por este caso está previsto para enero de 2027, mientras la asociación continúa reclamando medidas preventivas.
La carta, firmada por Fuente Clara Mateos, madre de la joven fallecida, dice textualmente:
De madre a madre:
Ya que su marido, Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, de forma reiterada, no ha querido reunirse con la Asociación Fuente Clara Cabrera Mateos, Víctimas de Accidentes por Equinos Sueltos, para hablar de la grave situación que provocan los equinos sueltos que deambulan por la provincia de Huelva y terminan invadiendo nuestras carreteras, ocasionando accidentes mortales como el que acabó con la vida de nuestra hija, Fuente Clara, le escribo con el corazón en la mano.
Le ruego, de madre a madre, que mire a sus hijos y piense por un instante en el inmenso dolor que supondría perder a uno de ellos en unas circunstancias que pueden evitarse. Nadie debería pasar por ese sufrimiento. Nadie.
Por eso, con el máximo respeto hacia usted, hacia su marido y hacia toda su familia, le pido que interceda para que Juan Manuel Moreno pueda reunirse con nuestra asociación. No buscamos enfrentamientos ni reproches. Solo queremos trabajar juntos para acabar, de una vez por todas, con unas prácticas anacrónicas que siguen poniendo en peligro la vida de los ciudadanos y que ya han sesgado demasiadas vidas.
Nuestra hija tenía solo 25 años. Murió porque dos mulos deambulaban sueltos por una carretera. Desde entonces vivimos con un dolor que nunca desaparecerá, pero también con la responsabilidad moral de luchar para que ninguna otra familia tenga que sufrir una tragedia semejante.
No sabemos quién puede ser la próxima víctima. Puede ser el hijo o la hija de cualquier madre. Por eso le pedimos, de corazón, que nos ayude a abrir esa puerta al diálogo. Se trata, sencillamente, de salvar vidas humanas.
Con todo nuestro respeto y consideración hacia usted, hacia su marido y hacia toda su familia.
Una madre que perdió a su hija de 25 años en un accidente de tráfico causado por dos mulos que deambulaban sueltos por la carretera.