"De madre a madre": la carta que busca llegar a Moreno Bonilla

Fuente Clara Mateos, madre de, la joven de 25 años fallecida en abril de 2024 tras colisionar el vehículo que conducía contra dos mulos que deambulaban sueltos en una carretera del término municipal de Bonares, ha dirigido una carta abierta a, esposa del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para pedirle que interceda y facilite una reunión entre el mandatario andaluz y la

La familia sostiene que, desde la creación de la asociación, ha solicitado en varias ocasiones un encuentro con el presidente andaluz para abordar la problemática de los equinos sueltos en las carreteras de la provincia, sin haber obtenido respuesta. Tras la muerte de Fuente Clara, sus padres impulsaron este colectivo para reclamar un mayor control sobre este tipo de animales y promover cambios que eviten nuevos accidentes. El juicio por este caso está previsto para enero de 2027, mientras la asociación continúa reclamando medidas preventivas.

La carta, firmada por Fuente Clara Mateos, madre de la joven fallecida, dice textualmente: