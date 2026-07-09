El futuro de los chiringuitos de Huelva, pendiente del pulso entre la Junta y el Gobierno

Cada verano, los chiringuitos de la costa de Huelva vuelven a enfrentarse a la misma pregunta: ¿podrán abrir con normalidad? Aunque la mayoría de los establecimientos ya están funcionando, el conflicto competencial entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central sobre la gestión del dominio público marítimo-terrestre mantiene al sector en una situación de incertidumbre que se arrastra desde hace años.

El último episodio de este enfrentamiento se ha producido en la costa de Cádiz. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la modificación de varias concesiones que permitían mantener estructuras fijas de chiringuitos durante todo el año en playas de Rota y Tarifa, al estimar un recurso presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica. La resolución ha reabierto el debate sobre el alcance de la Ley de Costas y la interpretación que realizan las distintas administraciones.

La Junta de Andalucía sostiene que la sentencia afecta únicamente a esos expedientes concretos y asegura que trabaja para ofrecer "seguridad jurídica" a los empresarios del litoral, defendiendo que la actividad económica puede ser compatible con la protección ambiental cuando existen las garantías técnicas necesarias.

La preocupación llega a Huelva

Aunque la resolución judicial no afecta directamente a la provincia onubense, el sector observa con preocupación su posible repercusión. La Asociación Provincial de Empresarios de Chiringuitos de Huelva (APECH) y la Federación Onubense de Empresarios (FOE) llevan tiempo denunciando que la falta de coordinación entre administraciones genera una inseguridad que dificulta las inversiones y la planificación de cada temporada.

Este mismo verano, varios chiringuitos de Punta Umbría alertaron de que los retrasos administrativos ponían en riesgo el inicio de la campaña turística y reclamaron agilizar las autorizaciones pendientes para evitar pérdidas económicas y de empleo. Según el sector, la burocracia continúa yendo por detrás de la realidad de un negocio que depende de unos pocos meses al año para garantizar su viabilidad.

Tres administraciones, un mismo problema

La gestión de los chiringuitos depende de un complejo reparto de competencias. El Gobierno de España, a través de la Demarcación de Costas, es el responsable del dominio público marítimo-terrestre; la Junta de Andalucía tramita distintas autorizaciones relacionadas con la actividad; y los ayuntamientos intervienen en licencias urbanísticas y de funcionamiento.

Ese reparto provoca que cualquier diferencia de criterio o retraso administrativo termine afectando directamente a los empresarios, que reclaman una mayor coordinación institucional y procedimientos más ágiles. La FOE ha llegado a proponer la creación de un equipo técnico permanente entre las distintas administraciones para unificar criterios y evitar que los negocios queden atrapados entre trámites y competencias.

Un sector estratégico para la costa

En Huelva, los chiringuitos representan mucho más que una oferta de restauración. Son uno de los principales atractivos turísticos del litoral y generan cientos de empleos directos e indirectos cada temporada en municipios como Punta Umbría, Lepe, Cartaya, Ayamonte, Isla Cristina, Moguer o Palos de la Frontera.

Por ello, cualquier cambio en el régimen de concesiones o en la interpretación de la Ley de Costas es seguido con especial atención por un sector que insiste en una idea: la protección del litoral y el desarrollo económico deben ser compatibles, pero para lograrlo resulta imprescindible disponer de reglas claras y estables que permitan trabajar con seguridad jurídica.