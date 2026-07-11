Menos del 3% de los patinetes estarían completamente regularizados mientras crecen los accidentes

Los patinetes eléctricos forman ya parte del paisaje urbano de Huelva. Cada día son cientos los usuarios que los utilizan para desplazarse por la capital, pero la regularización de estos vehículos avanza mucho más despacio que su popularidad. Un estudio elaborado por la correduría Terránea estima que únicamente el 2,5% de los patinetes que circulan en España cuentan con toda la documentación exigida por la nueva normativa, como el seguro y el registro cuando corresponde. Aunque no existen cifras específicas para Huelva, el informe refleja un escenario que invita a la reflexión.

Esta situación coincide con un aumento de la siniestralidad. Según el último informe de Fundación MAPFRE y CESVIMAP, durante 2025 se registraron 549 accidentes con patinetes eléctricos implicados en España, un 38,6% más que el año anterior. Los siniestros dejaron 572 heridos y 19 fallecidos, confirmando una tendencia ascendente que preocupa a las administraciones.

En Huelva también ha aumentado la presencia de estos vehículos en calles y avenidas, donde son habituales los desplazamientos diarios. Junto a ello, se suceden las intervenciones policiales por infracciones relacionadas con su uso, especialmente por circular por aceras, transportar a más de un ocupante o utilizar el teléfono móvil mientras se conduce.

La Dirección General de Tráfico recuerda que los patinetes eléctricos no pueden superar los 25 kilómetros por hora, tienen prohibido circular por las aceras, solo puede viajar una persona y está prohibido utilizar auriculares o el teléfono móvil durante la conducción. Además, los nuevos vehículos deben cumplir los requisitos técnicos establecidos por la normativa estatal.

El incremento del uso de los vehículos de movilidad personal convierte la educación vial y el cumplimiento de la normativa en dos de los grandes retos para mejorar la seguridad. Mientras los patinetes ganan protagonismo como alternativa de transporte, las autoridades insisten en que circular respetando las normas sigue siendo la mejor manera de evitar que los accidentes continúen creciendo.