Más controles de alcohol y drogas en las carreteras de Huelva

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha desde este lunes una nueva campaña especial de vigilancia del consumo de alcohol y drogas al volante, un dispositivo que se desarrollará hasta el domingo 19 de julio y que reforzará los controles en las carreteras de Huelva y del resto de Andalucía.

La iniciativa, en la que participarán los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, tiene como objetivo prevenir uno de los comportamientos que más influyen en la siniestralidad vial, especialmente durante los desplazamientos propios del verano, cuando aumenta de forma considerable el tráfico hacia las zonas costeras y turísticas de la provincia.

La DGT recuerda que el alcohol continúa siendo uno de los principales factores de riesgo en los accidentes de tráfico. Según los datos del organismo, estuvo presente en el 28 % de los siniestros mortales registrados en 2024 en las carreteras de su ámbito de actuación, en los que fallecieron 273 personas.

Los efectos del alcohol sobre la conducción afectan al tiempo de reacción, la percepción de la velocidad, la coordinación y el campo visual, incrementando notablemente las probabilidades de sufrir un accidente. Ese riesgo aumenta incluso dentro de los límites legales permitidos y se multiplica cuando el consumo se combina con otras sustancias estupefacientes.

La campaña también pretende concienciar sobre las consecuencias legales de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas. Además de las sanciones administrativas, este comportamiento puede constituir un delito. De hecho, durante 2025 un total de 47.103 conductores fueron condenados en España por este motivo, según datos de la Fiscalía de Seguridad Vial.

Los resultados de la campaña desarrollada el pasado mes de julio en Andalucía reflejan la importancia de estos controles. Durante una semana fueron inspeccionados 38.900 conductores, de los que 799 dieron positivo en alcohol o drogas. Esto supone que una media de 114 personas al día fueron detectadas conduciendo tras haber consumido estas sustancias, en la mayoría de los casos durante controles preventivos.

Con este nuevo dispositivo, la DGT reforzará la presencia de agentes en las carreteras onubenses y del resto de la comunidad para detectar conductas de riesgo y mejorar la seguridad vial durante uno de los periodos con mayor intensidad de tráfico del año.