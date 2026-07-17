Llega a Huelva un episodio de calor extremo que se prolongará hasta agosto

Huelva se prepara para afrontar un largo episodio de calor extremo que marcará el final del mes de julio y buena parte de agosto. La Junta de Andalucía ha advertido de la llegada, a partir de este fin de semana, de un periodo de alrededor de veinte días consecutivos de temperaturas excepcionalmente elevadas, una situación que ha sido calificada como una de las más intensas y prolongadas de los últimos años.

El aviso se produce en un contexto especialmente preocupante. Desde que el pasado 15 de mayo se activó el protocolo andaluz frente a las altas temperaturas, los servicios sanitarios han atendido 1.268 urgencias relacionadas con el calor, de las que 872 fueron asistidas en Atención Primaria. Además, Andalucía registra ya seis fallecimientos por golpe de calor, el último de ellos el de una mujer de 81 años en Sevilla.

Ante este escenario, la Junta ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y ha pedido extremar las medidas de prevención, especialmente entre los colectivos más vulnerables, ya que se espera que el calor persista durante las próximas semanas.

Las autoridades sanitarias recuerdan que las personas mayores de 65 años, los enfermos crónicos, los menores de cuatro años y quienes toman determinados medicamentos presentan un mayor riesgo frente a las altas temperaturas. También deben extremar las precauciones quienes trabajan al aire libre, realizan actividades físicas intensas o se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Entre las principales recomendaciones figura evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, reducir los esfuerzos físicos cuando las temperaturas sean más elevadas y mantenerse hidratado de forma constante, incluso sin sensación de sed. Asimismo, se aconseja consumir comidas ligeras, especialmente frutas y verduras, vestir ropa de colores claros y tejidos ligeros, utilizar sombrero, gafas de sol y protección solar, y permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos o climatizados.

Sanidad insiste además en que los bebés y los menores de seis meses no deben exponerse nunca directamente al sol y recomienda prestar una atención especial a las personas mayores que viven solas para detectar cuanto antes posibles síntomas de un golpe de calor.

La Junta mantendrá activo el dispositivo especial de vigilancia durante este episodio de temperaturas extremas y recuerda que síntomas como fiebre muy alta, mareos, confusión, desorientación, pérdida de conocimiento o dificultad para respirar requieren atención sanitaria urgente. Todo apunta a que Huelva afrontará un final de julio y un inicio de agosto marcados por un calor persistente y especialmente intenso, por lo que las autoridades insisten en no bajar la guardia durante las próximas semanas.