Cada vez más kilómetros para llegar al trabajo

Salir de casa antes del amanecer, recorrer varios kilómetros por carretera y regresar horas después se ha convertido en una rutina habitual para miles de trabajadores de la provincia de Huelva. La distancia entre el lugar de residencia y el puesto de trabajo ha aumentado en muchos casos durante los últimos años, impulsada por factores como el precio de la vivienda, la concentración de empleo en determinadas zonas y las necesidades de movilidad de una sociedad cada vez más conectada.

Aunque las cifras varían según el municipio y la actividad profesional, los estudios sobre movilidad laboral indican que un trabajador medio puede recorrer entre 20 y 40 kilómetros diarios para acudir a su empleo. Traducido a un año completo, la cifra supera con facilidad los 8.000 kilómetros y, en muchos casos, puede acercarse incluso a los 12.000.

La situación es especialmente visible en el área metropolitana de Huelva capital. Cada mañana, miles de personas procedentes de localidades como Aljaraque, Gibraleón, San Juan del Puerto, Trigueros, Moguer o Punta Umbría se desplazan hasta la ciudad para desarrollar su actividad profesional. El movimiento se repite en sentido contrario al finalizar la jornada.

También existen importantes flujos laborales vinculados a polos industriales, explotaciones agrícolas, centros logísticos y zonas turísticas de la provincia. Durante determinadas épocas del año, especialmente en campañas agrícolas o en temporada estival, los desplazamientos se incrementan de forma notable.

El coste económico de esta movilidad no es menor. Combustible, mantenimiento del vehículo, seguros y posibles peajes representan un gasto significativo para muchas familias. A ello se suma un factor igualmente importante: el tiempo.

Un trabajador que realiza una media de 30 kilómetros diarios puede pasar más de 200 horas al año dentro de su vehículo únicamente para desplazarse al trabajo. Es decir, más de ocho días completos dedicados exclusivamente a los trayectos laborales.

La mejora de las infraestructuras ha permitido reducir tiempos de viaje en algunos corredores, pero la dependencia del vehículo privado sigue siendo muy elevada en gran parte de la provincia. Esto hace que cualquier incremento en el precio de los carburantes tenga un impacto directo sobre la economía doméstica de miles de hogares.

A pesar de ello, muchos trabajadores consideran estos desplazamientos una realidad inevitable. El acceso a mejores oportunidades laborales, salarios más competitivos o viviendas más asequibles justifica, en numerosos casos, la necesidad de recorrer largas distancias cada día.

Lo que hace unas décadas era una excepción se ha convertido en una situación habitual. Cada mañana, miles de coches vuelven a llenar las carreteras onubenses recordando que el trabajo no empieza al llegar a la oficina, la fábrica o el comercio, sino mucho antes, en el momento en que se pone el motor en marcha.