Huelva afronta el periodo de mayor riesgo de incendios del verano

La provincia de Huelva entra de lleno en la época de mayor riesgo de incendios forestales. La combinación de temperaturas elevadas, vegetación seca y baja humedad convierte a los meses de julio y agosto en el periodo más delicado del año para los montes onubenses, lo que obliga a reforzar tanto la vigilancia como las medidas de prevención.

Las comarcas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el Andévalo y el entorno de Doñana concentran buena parte de la atención por la gran masa forestal que albergan, aunque el riesgo afecta prácticamente a todo el territorio provincial. A ello se suma el incremento de visitantes que acuden durante el verano a parajes naturales, áreas recreativas y caminos rurales, aumentando las posibilidades de que una imprudencia pueda originar un incendio.

Los especialistas recuerdan que la mayor parte de los fuegos tienen origen humano, ya sea por negligencias o por acciones intencionadas. Entre las principales recomendaciones figuran evitar arrojar colillas desde los vehículos, no abandonar basura, no utilizar maquinaria que pueda generar chispas en zonas forestales y respetar las restricciones sobre el uso del fuego durante la época de máximo riesgo.

Además, se insiste en la importancia de avisar inmediatamente al teléfono 112 ante cualquier columna de humo o indicio de incendio, ya que una intervención rápida resulta clave para evitar que un pequeño foco se convierta en un gran incendio forestal.