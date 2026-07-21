Aviso amarillo por calor en toda la provincia para este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este miércoles un aviso amarillo por altas temperaturas en toda la provincia de Huelva, donde los termómetros podrán alcanzar los 38 grados durante las horas centrales del día.

La alerta permanecerá vigente desde las 13.00 hasta las 20.59 horas, periodo en el que se esperan los registros más elevados de la jornada.

Ante este episodio de calor, se recomienda extremar las precauciones, evitando la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, mantenerse bien hidratado y prestar especial atención a personas mayores, menores y colectivos vulnerables.

Asimismo, se aconseja limitar la actividad física al aire libre en las horas de máxima temperatura y seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y de las autoridades sanitarias.