Huelva disfrutará de un fin de semana suave antes del regreso del calor

Huelva vivirá un, ofreciendo un respiro tras las jornadas de intenso calor registradas durante las últimas semanas. Según la previsión meteorológica, ellos termómetros se moverán entre los, mientras que eloscilarán entre los

Estas temperaturas, ligeramente por debajo de lo habitual para la época, permitirán disfrutar de un ambiente más agradable tanto en la capital como en buena parte de la provincia, especialmente durante las primeras y últimas horas del día.

Sin embargo, esta tregua será breve. A partir del lunes, las máximas volverán a situarse en torno a los 35 grados, dando paso a una semana con temperaturas propias del verano onubense que se mantendrán estables durante los días siguientes.

La subida coincidirá con los preparativos y el arranque de las Fiestas Colombinas, por lo que quienes acudan al recinto ferial deberán volver a tomar precauciones frente al calor, especialmente en las horas centrales del día y durante las primeras horas de la tarde.

Aun así, la previsión no apunta, por el momento, a episodios de calor extremo, sino a un ambiente cálido y estable, con valores acordes a finales de julio y comienzos de agosto.