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Huelva disfrutará de un fin de semana suave antes del regreso del calor

Las máximas rondarán los 31 y 33 grados entre el sábado y el domingo, mientras que el lunes volverán a alcanzar los 35 grados.
Calor en un municipio onubense.
Calor en un municipio onubense.
Huelva Calor
Huelva disfrutará de un fin de semana suave antes del regreso del calor
Redacción
Redacción
25/07/26 - 00:17
Huelva vivirá un fin de semana con temperaturas suaves para estas fechas de finales de julio, ofreciendo un respiro tras las jornadas de intenso calor registradas durante las últimas semanas. Según la previsión meteorológica, el sábado los termómetros se moverán entre los 18 y los 31 grados, mientras que el domingo oscilarán entre los 19 y los 33 grados.

Estas temperaturas, ligeramente por debajo de lo habitual para la época, permitirán disfrutar de un ambiente más agradable tanto en la capital como en buena parte de la provincia, especialmente durante las primeras y últimas horas del día.

Sin embargo, esta tregua será breve. A partir del lunes, las máximas volverán a situarse en torno a los 35 grados, dando paso a una semana con temperaturas propias del verano onubense que se mantendrán estables durante los días siguientes.

La subida coincidirá con los preparativos y el arranque de las Fiestas Colombinas, por lo que quienes acudan al recinto ferial deberán volver a tomar precauciones frente al calor, especialmente en las horas centrales del día y durante las primeras horas de la tarde.

Aun así, la previsión no apunta, por el momento, a episodios de calor extremo, sino a un ambiente cálido y estable, con valores acordes a finales de julio y comienzos de agosto.