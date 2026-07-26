Diez rincones de Huelva que parecen de otro país

Huelva es una provincia de contrastes. En apenas unos kilómetros es posible pasar de un paisaje minero que recuerda a Marte a playas vírgenes de aspecto caribeño, recorrer barrios con arquitectura inglesa o adentrarse en montañas que parecen sacadas del norte de Italia. Estos son diez lugares que demuestran que no hace falta salir de la provincia para viajar por el mundo.

1. Río Tinto: un viaje a Marte

Pocos lugares del planeta se parecen tanto a la superficie marciana como el entorno del Río Tinto. Sus aguas rojizas, fruto de la oxidación natural de los minerales, han despertado durante décadas el interés de la comunidad científica.

La NASA ha utilizado este entorno para realizar investigaciones relacionadas con la búsqueda de vida en otros planetas, convirtiendo al río onubense en un laboratorio natural único.

2. Barrio Reina Victoria: un rincón de Inglaterra

Conocido popularmente como el Barrio Obrero, este conjunto de viviendas fue construido por la Rio Tinto Company Limited para alojar a sus trabajadores británicos a comienzos del siglo XX.

Sus jardines, tejados inclinados, fachadas blancas y calles tranquilas recuerdan más a un barrio residencial inglés que a una ciudad andaluza.

3. Peña de Arias Montano: la Toscana en plena Sierra

El entorno de Alájar ofrece una de las panorámicas más espectaculares de la provincia. La Peña de Arias Montano, con su ermita, sus calles empedradas y las vistas sobre la Sierra de Aracena, evoca algunos de los paisajes más conocidos del centro de Italia.

No es casualidad que sea uno de los lugares más fotografiados de Huelva.

4. La Flecha de El Rompido: un pequeño Caribe

Frente a la desembocadura del río Piedras se extiende una lengua de arena virgen de más de diez kilómetros de longitud.

Sin edificios, carreteras ni urbanizaciones, sus aguas tranquilas y su arena fina recuerdan a playas tropicales. Solo puede accederse en barco o mediante un servicio de ferry durante el verano.

5. Minas de Riotinto: un paisaje lunar

Más allá del río, las enormes cortas mineras de Riotinto ofrecen un paisaje que parece pertenecer a otro planeta.

La Corta Atalaya y Cerro Colorado muestran gigantescas paredes escalonadas con tonalidades rojizas, ocres y negras que convierten la cuenca minera en uno de los escenarios más singulares de Europa.

6. Marismas del Odiel: un rincón africano

Miles de flamencos, espátulas y otras aves migratorias encuentran refugio cada año en este paraje natural.

Las amplias láminas de agua, los esteros y la riqueza de fauna hacen que muchos expertos comparen este paisaje con algunos grandes humedales africanos.

7. Cuesta Maneli: dunas del desierto

La pasarela de madera conduce hasta una playa salvaje rodeada por un inmenso sistema dunar.

Cuando el viento modela la arena y apenas hay visitantes, el paisaje recuerda a las grandes dunas del desierto del Namib, en el sur de África.

8. Sanlúcar de Guadiana: un pueblo entre dos países

Pocas localidades ofrecen una imagen tan singular como Sanlúcar de Guadiana.

Separado únicamente por el río Guadiana de la localidad portuguesa de Alcoutim, el municipio permite cruzar de un país a otro en ferry e incluso hacerlo mediante una espectacular tirolina internacional.

9. Castillo de Cortegana: una fortaleza centroeuropea

Construido entre los siglos XIII y XIV para proteger la frontera con Portugal, el castillo domina el paisaje serrano desde lo alto de una colina.

Su estado de conservación y el entorno boscoso que lo rodea hacen que recuerde a muchas fortalezas medievales del centro de Europa.

10. Doñana: la gran sabana del sur de Europa

Aunque suele asociarse con las marismas, Doñana ofrece una enorme variedad de paisajes: dunas móviles, bosques, lagunas y extensas llanuras donde es posible observar ciervos, jabalíes, caballos marismeños o el esquivo lince ibérico.

Su riqueza natural y la sensación de inmensidad hacen que muchos visitantes comparen algunas zonas del parque con las grandes reservas africanas.

Una provincia llena de paisajes inesperados

La riqueza paisajística de Huelva permite recorrer escenarios muy diferentes sin salir de la provincia. Desde paisajes mineros únicos en el mundo hasta playas vírgenes, humedales de importancia internacional o pueblos con un marcado aire británico o portugués, Huelva ofrece un viaje por algunos de los rincones más sorprendentes del sur de Europa, muchos de ellos todavía poco conocidos incluso para quienes viven en la propia provincia.