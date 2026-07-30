Aemet activa avisos amarillos por altas temperaturas en casi toda la provincia hasta el sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por altas temperaturas para este jueves, viernes y sábado en prácticamente toda la provincia de Huelva. Las alertas estarán vigentes cada jornada entre las 13.00 y las 20.59 horas y afectarán a las comarcas del Andévalo, Condado y Sierra, mientras que el litoral onubense queda excluido del aviso gracias a la influencia del mar.

Según las previsiones, las temperaturas máximas podrán rozar los 40 grados en las zonas del interior, dentro de un nuevo episodio de calor intenso que afecta a buena parte del país y que coincide con un elevado riesgo de incendios forestales.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado aunque no se tenga sensación de sed, vestir ropa ligera y de colores claros, utilizar protección solar y no realizar esfuerzos físicos intensos al aire libre entre las 13.00 y las 21.00 horas. También aconsejan prestar especial atención a personas mayores, menores de edad, embarazadas y personas con enfermedades crónicas, así como no dejar nunca a niños o mascotas en el interior de vehículos estacionados.

Asimismo, se recuerda la importancia de extremar la precaución para prevenir incendios forestales, evitando cualquier actividad que pueda generar chispas o llamas en zonas de monte durante estos días de calor extremo.