La AEMET eleva a naranja el aviso por calor en casi toda la provincia de Huelva

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado este sábado el nivel de aviso por altas temperaturas en la provincia de Huelva, endureciendo la previsión meteorológica respecto a la jornada anterior.

Tras mantener este viernes el aviso amarillo en todo el territorio provincial, la AEMET ha actualizado su previsión y sitúa en nivel naranja a todas las comarcas de Huelva, con la única excepción de la Sierra, donde el aviso permanece en nivel amarillo.

El cambio refleja un agravamiento del episodio de calor previsto para este sábado, con temperaturas que volverán a situarse en valores muy elevados durante las horas centrales del día, especialmente en las comarcas del interior.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitando la exposición al sol entre las horas de mayor intensidad, manteniendo una correcta hidratación y reduciendo la actividad física al aire libre. También aconsejan prestar especial atención a las personas mayores, los menores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Aunque la previsión apunta a un descenso de las temperaturas a partir del domingo, el riesgo por calor seguirá siendo elevado durante la jornada de este sábado y el peligro de incendios continuará siendo muy alto en buena parte del territorio.