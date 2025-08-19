Jabugo recupera la magia de los juegos tradicionales para los más pequeños

La diversión sin pantallas toma esta semana las calles de Jabugo con la celebración de la Semana de los Juegos Tradicionales, una cita que recupera la esencia de la infancia con propuestas populares pensadas para los más pequeños.

El programa arranca esta tarde en El Repilado, a partir de las 21:00 horas en el Muelle de Renfe, con una primera jornada cargada de actividades. Mañana miércoles será el turno de la plaza del Jamón, en Jabugo, y el jueves la cita se trasladará hasta la plaza del Valle Florido, en Los Romeros, siempre a la misma hora.

Carreras de sacos y relevos, pruebas de equilibrio, bolos, juegos de puntería y de agua forman parte del variado repertorio con el que el municipio invita a niños y niñas a disfrutar como antes: sin internet ni móviles, solo con la ilusión compartida de jugar en la calle.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento busca fomentar la convivencia y mantener vivas las tradiciones que han formado parte de la vida de generaciones pasadas, ahora transmitidas a los más pequeños como una experiencia de diversión auténtica.