La Diputación de Huelva convoca subvenciones para participar en el stand provincial en SIMOF 2026

La Diputación de Huelva, a través de la Oficina de gestión y estrategia para empresa Huelva Empresa, ha abierto la convocatoria de subvenciones en especie destinadas a apoyar la participación de diseñadores y firmas de moda flamenca de la provincia en el stand institucional del ente provincial durante la XXXI Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF 2026), que se celebrará del 29 de enero al 1 de febrero de 2026 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES).

Esta iniciativa, aprobada por Resolución de la Presidencia nº 3080/2025, de fecha 8 de octubre, forma parte de la estrategia provincial de apoyo al emprendimiento y la promoción de los sectores creativos y productivos vinculados a la moda flamenca.

Apoyo a la moda flamenca onubense

El objetivo de la convocatoria, cuyo extracto salió publicado ayer 14 de octubre en el BOP, es dar a conocer el talento, la creatividad y la artesanía de los diseñadores y diseñadoras de la provincia, así como impulsar la presencia de Huelva en uno de los escaparates más relevantes del sector a nivel nacional e internacional.

La Diputación ofrecerá a las personas seleccionadas la posibilidad de exhibir sus colecciones y productos en el stand provincial, contribuyendo a su proyección comercial y a la dinamización económica del territorio.

Personas y empresas beneficiarias

Podrán concurrir a esta convocatoria todas las personas físicas o jurídicas, así como agrupaciones empresariales de la provincia de Huelva dadas de alta en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), cuya actividad esté relacionada directamente con la confección de trajes de flamenca/o o con el diseño de complementos y accesorios de moda flamenca.

El número máximo de beneficiarios será de 16 empresas, distribuidas del siguiente modo: hasta 15 firmas diseñadoras de trajes de flamenca/o y hasta una firma diseñadora de complementos y accesorios. Esta distribución podrá ajustarse en función del número de solicitudes recibidas.

Presupuesto y características de la ayuda

El presupuesto total destinado a estas subvenciones en especie asciende a 45.000 euros, con cargo al Presupuesto General de la Diputación de Huelva para 2025. La cuantía podrá incrementarse hasta un 30% adicional, según lo previsto en la normativa general de subvenciones.

Plazo y forma de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde hoy, 15 de octubre, hasta el próximo 28 de octubre. Las solicitudes deberán presentarse preferentemente a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Huelva (https://sede.diphuelva.es)

La moda flamenca onubense brilló en SIMOF 2025

En la pasada edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca, celebrada del 30 de enero al 2 de febrero de 2025, once diseñadores y firmas onubenses mostraron su talento bajo el lema “Huelva, flamencos por Naturaleza”, consolidando la presencia provincial en este destacado escaparate de la moda andaluza.

El stand de la Diputación de Huelva, diseñado como una plataforma para la proyección y el reconocimiento del sector, recibió una gran afluencia de público y profesionales del mundo de la moda. Además, las firmas participantes pudieron desfilar tanto en la Pasarela SIMOF, con un desfile colectivo arropado por las diputadas Rocío Moreno y Carmen Díaz, como en la pasarela +FLAMENCA, donde presentaron individualmente sus colecciones.

La participación onubense en SIMOF 2025 puso de manifiesto la capacidad de la provincia para fusionar tradición, innovación y artesanía, situando a Huelva como un referente emergente de la moda flamenca a nivel nacional e internacional.