La Diputación de Huelva presenta un presupuesto histórico de 246 millones para 2026

El vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora, ha presentado el proyecto de presupuestos de la institución para 2026, que será debatido en el pleno del próximo miércoles, 3 de diciembre. Se trata de las cuentas más altas de la historia de la Diputación, con un total de 246 millones de euros, lo que supone un incremento del 12,8 % respecto a 2025. La cifra asciende a 264 millones si se incluyen la Agencia Provincial Tributaria de Huelva y la Agencia Destino Huelva.

Zamora destacó que este presupuesto refleja el compromiso de la Diputación con los 80 municipios y las dos entidades locales de la provincia, buscando avanzar en igualdad, oportunidades y cercanía a los ciudadanos.

Principales hitos del aumento presupuestario

El incremento de 28 millones de euros respecto al año anterior se explica principalmente por:

Mayores ingresos provenientes del Gobierno central y la Junta de Andalucía.

La nueva tasa de residuos , aprobada en noviembre de 2025.

Los rendimientos financieros generados por la liquidez de la Diputación, que opera con deuda cero desde 2024.

Según Zamora, la deuda cero permite mayor liquidez para los municipios, optimizando que cada euro generado en la provincia revierta directamente en sus habitantes.

Distribución por capítulos

Recursos Humanos: 55,3 millones de euros ( +5,7 % )

Gastos corrientes y servicios: 118,5 millones ( +14,5 % )

Inversiones: 10,9 millones

Transferencias de capital: 15,6 millones

Transferencias corrientes: 41,3 millones

Destino del presupuesto por áreas

Servicios Sociales: 82,9 millones De ellos, 67 millones aplicados a la ley de dependencia en 72 municipios menores de 20.000 habitantes Más de 2 millones en ayudas a personas en emergencia y subvenciones a tejido social 500.000 € en acciones de prevención social

Concertación y medio ambiente: 30 millones cada uno Incluye plan de empleo: 6,7 millones Plan de infraestructuras y caminos: 625.000 euros, con decisión directa de los ayuntamientos

Reto demográfico: 10,1 millones

Consorcio de Bomberos: 10 millones

Carreteras y caminos: 5,9 millones

Innovación local: 5,3 millones

Cultura: 4,7 millones

Cooperación internacional, igualdad y familia: 3,6 millones

Deportes: 3,3 millones

Unidad Gestión de la Rábida: 3,2 millones

Agricultura, ganadería y caza: 2,2 millones

Marca Huelva: 1,7 millones

Agencia Destino Huelva: 1,6 millones

El vicepresidente resaltó el papel estratégico de la Diputación en cultura y deporte, con un montante superior a 7 millones de euros, destinado a llevar estas iniciativas a todos los municipios y aldeas. Como afirmó Zamora, “con más cultura y con más deporte haremos una provincia más igualitaria para todos”.

Con estas cuentas, la Diputación de Huelva asegura estabilidad financiera, continuidad de sus planes de inversión y un fuerte respaldo a la igualdad y al desarrollo social de toda la provincia.