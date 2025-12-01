Punta Umbría convoca los concursos de Belenes, Fachadas y Escaparates Navideños 2025

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha anunciado la vuelta de los concursos de Belenes, Fachadas y Escaparates Navideños, una cita que cada año llena de color, luz y creatividad las calles del municipio costero. Las inscripciones para participar permanecen abiertas hasta el 16 de diciembre y deben enviarse al correo electrónico comision.festejos@puntaumbria.es, indicando nombre, dirección y teléfono del participante.

El certamen contempla tres categorías: Belenes, Fachadas decoradas y Escaparates navideños. La visita del jurado se realizará el 22 de diciembre, mientras que el fallo se dará a conocer el 5 de enero, coincidiendo con las fiestas de Reyes.

Los premios en metálico para las categorías de Belenes y Fachadas serán de 200 €, 100 € y 50 €, respectivamente, mientras que el galardón al Mejor Escaparate consistirá en una placa conmemorativa.

La concejala de Festejos, Jimena Donoso, animó a todos los vecinos y comercios a participar: “Es una forma preciosa de llenar nuestras calles de espíritu navideño y mantener vivas nuestras tradiciones. Cada año nos maravilla la creatividad de vecinos y comercios, y este año queremos que Punta Umbría brille como nunca”.

Con esta iniciativa, Punta Umbría apuesta por fomentar la participación ciudadana, fortalecer la identidad local y potenciar la decoración navideña como un atractivo más para visitantes y turistas durante las fiestas.