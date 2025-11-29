Ocho colegios de Huelva participan en el ‘Árbol de Navidad Europeo’, un intercambio cultural con más de 20 países

La Diputación de Huelva, a través del Centro de Información Europea Europe Direct Huelva, ha puesto en marcha un año más la propuesta educativa ‘Árbol de Navidad Europeo’, un programa que conecta a más de 450 colegios de primaria de más de 20 países de la Unión Europea mediante el intercambio de adornos navideños y tradiciones propias.

Ocho centros de la provincia participan en esta edición: Nuestra Señora de Gracia de Alosno, José Nogales de Aracena, Virgen de Andévalo de El Cerro de Andévalo, Muelle del Tinto y Prácticas en Huelva capital, Alonso Barba y La Noria en Lepe, y el Colegio Parroquial San Juan Bautista de San Juan del Puerto.

Un intercambio creativo para conocer Europa

El proyecto agrupa a los centros en redes de entre 20 y 25 escuelas, de manera que cada colegio envía y recibe el mismo número de decoraciones. El alumnado ha elaborado de forma artesanal los adornos que enviará por correo a distintos países, junto a una ficha sobre sus tradiciones navideñas, su entorno y sus deseos para 2026.

A cambio, recibirán decoraciones elaboradas por estudiantes de otros puntos de Europa, con las que cada centro montará su propio Árbol de Navidad Europeo, previsto para la primera y segunda semana de diciembre. Las escuelas compartirán imágenes del resultado final con el resto de participantes, favoreciendo un espacio común de intercambio cultural.

Aprender geografía, cultura y competencias digitales

Desde Europe Direct Huelva destacan que esta experiencia permite al alumnado comprender mejor sus propias tradiciones mientras descubre cómo se celebra la Navidad en otros países vecinos. Además, facilita el aprendizaje de la geografía europea, el conocimiento intercultural y el desarrollo de habilidades digitales y lingüísticas a través del uso de herramientas de comunicación y presentación.

Con esta iniciativa, la Diputación impulsa un proyecto educativo que cada año afianza la conexión entre los centros escolares de la provincia y el resto de Europa, reforzando valores como la diversidad, la creatividad y el espíritu de comunidad.