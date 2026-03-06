HuelvaLAB impulsa nuevas formaciones sobre inteligencia artificial y digitalización empresarial

La Diputación de Huelva, a través de la iniciativa HuelvaLAB, ha programado para este mes de marzo nuevas actividades formativas dirigidas a empresas, profesionales y personas emprendedoras interesadas en avanzar en la digitalización y en la aplicación práctica de tecnologías como la inteligencia artificial.

El calendario incluye dos propuestas gratuitas: una píldora formativa online y una nueva sesión del laboratorio de innovación IALAB. La primera de ellas se celebrará el 11 de marzo bajo el título «Digitaliza tus relaciones comerciales: cómo implementar un CRM para vender mejor», impartida por el ingeniero informático Juan Manuel Macías, especialista en el desarrollo de soluciones empresariales basadas en sistemas de gestión y relación con clientes.

Posteriormente, el 19 de marzo tendrá lugar una sesión presencial del laboratorio creativo IALAB en la sede de HuelvaLAB, centrada en el uso de la inteligencia artificial para diseñar embudos de ventas y optimizar el recorrido digital de los clientes. El taller será impartido por el especialista en inteligencia artificial aplicada a empresas Carlos Ojeda.

Esta actividad abordará el potencial de la denominada IA agéntica, un enfoque que permite a los sistemas analizar información, tomar decisiones y ejecutar acciones de forma autónoma para alcanzar objetivos empresariales.

HuelvaLAB se ha consolidado como el Centro de Aceleración y Capacitación Digital impulsado por la Diputación para fomentar la innovación, el emprendimiento y la digitalización empresarial en la provincia, especialmente en sectores estratégicos como el agroforestal. Las personas interesadas pueden consultar el programa completo e inscribirse a través de la web de la institución provincial.