El “Atún a la perdiz” representará a Isla Cristina en la Guía Gastronómica de la Provincia de Huelva

El plato “Atún a la perdiz”, elaborado por Águeda Millán, será la receta que represente a Isla Cristina en la futura Carta o Guía Gastronómica de la Provincia de Huelva, una iniciativa promovida por Huelva Buenas Noticias con el patrocinio de la Diputación de Huelva y la Fundación Caja Rural del Sur.

La elección del plato tuvo lugar en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento isleño, donde se dio a conocer el resultado de la votación popular, en la que participaron más de 2.000 personas. La propuesta ganadora obtuvo el 47% de los apoyos.

El evento contó con la presencia del primer teniente de alcalde, Francisco Zamudio, y de la concejala de Turismo, Isabel López, así como del director de Huelva Buenas Noticias, Ramón Fernández, además de representantes de las entidades colaboradoras y miembros de la corporación municipal.

Durante el acto también se reconoció la participación de las otras candidatas, Mari Casado y Manoli López, cuyas propuestas culinarias contribuyen a poner en valor la tradición gastronómica de la localidad.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que la gastronomía constituye uno de los principales elementos de identidad de Isla Cristina y un importante atractivo turístico para el municipio.