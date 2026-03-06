Destino Huelva promociona la provincia en la Feria Internacional de Turismo de Berlín

La Agencia Destino Huelva ha participado un año más en la ITB Berlin, una de las ferias turísticas más importantes del mundo, con el objetivo de consolidar la presencia de la provincia en el mercado alemán y reforzar su posicionamiento internacional.

La presencia de Huelva se ha enmarcado dentro del Plan de Acción y Comercialización impulsado junto a la Junta de Andalucía, que ha contado con un expositor propio de 535 metros cuadrados en el recinto ferial de Berlín, donde han estado representadas las ocho provincias andaluzas y cerca de 60 empresas turísticas del sector.

Durante el encuentro, considerado uno de los principales foros turísticos a nivel global junto a Fitur y la World Travel Market, la provincia ha presentado su oferta basada en el turismo de naturaleza, cultura y gastronomía, con atractivos como el Parque Nacional de Doñana, las playas naturales de la costa onubense o la Romería de El Rocío.

El mercado alemán se mantiene como uno de los más relevantes para Andalucía. En 2025 más de 1,2 millones de turistas procedentes de Alemania visitaron la comunidad autónoma, generando un impacto económico superior a los 1.692 millones de euros y con una estancia media de 9,1 días.

La participación en la feria ha permitido a los profesionales del sector mantener encuentros con touroperadores y agencias de viajes del mercado germano, reforzando así las oportunidades de negocio y la promoción de la provincia de Huelva como destino turístico internacional.