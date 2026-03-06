Cartaya inaugura la 24 Feria del Caballo y sus Complementos con un fin de semana lleno de actividades

Cartaya ha dado este viernes el pistoletazo de salida a la 24 Feria del Caballo y sus Complementos, una cita que durante todo el fin de semana convierte al municipio en punto de encuentro para aficionados al mundo ecuestre y a la moda flamenca.

El alcalde, Manuel Barroso, ha inaugurado oficialmente el certamen con el tradicional corte de cinta, acompañado por la madrina de la feria, la diseñadora Rocío Trastallino, y la invitada de honor, la modelo Marisa Domínguez. En el acto también han estado presentes miembros del equipo de Gobierno, de la Corporación municipal y representantes institucionales, entre ellos el delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía, Álvaro Burgos; el vicepresidente de Infraestructuras de la Diputación de Huelva, Manolo Cayuela; la diputada de Agricultura, Ganadería y Pesca, Patricia Millán; y la parlamentaria nacional Bella Verano.

Tras la inauguración, las autoridades realizaron una visita por el Pabellón de Exposiciones, donde empresas del sector muestran sus productos y donde se celebrarán de forma continuada los nueve desfiles de moda flamenca programados en esta edición.

La programación se reparte entre este espacio y la Pista Central, que acoge exhibiciones, concursos y espectáculos ecuestres a lo largo de todo el fin de semana. Entre las actividades destacadas se encuentran el I Concurso Nacional de Gymkana Ecuestre, el VII Concurso de Arrastre de Piedra con Mulos, el Concurso de Coches de Caballos y Ponis en Limonera, una masterclass del jinete José Manuel Martín Japón, y una exhibición de caballos de la raza Hispano-Árabe organizada con la colaboración de la Diputación de Huelva.

Como novedad, el concejal de Ferias y Fiestas, José Manuel Camacho, ha anunciado la celebración del Festival-Exhibición del Arte Ecuestre, que tendrá lugar el sábado a las 17:00 horas y que sustituirá a la corrida de rejones prevista inicialmente, finalmente aplazada.

En el apartado de moda flamenca, nueve diseñadores presentarán sus colecciones en el Pabellón de Exposiciones: Natalia Camacho, Bella Elvira, José Galván, Victoria Monteoliva, Rocío Carrasco, Javier Mojarro, Leticia Lorenzo, Cristina López Herruzo y María José Gómez Andrade, muchos de ellos participantes por primera vez en la feria.

La música también tendrá un papel protagonista durante el evento con las actuaciones de la Escuela de Guitarra de la Hermandad de San Isidro Labrador y de varias academias de baile locales, así como con conciertos de los grupos Nuevo Son, Jamacuco, Jaleo, Barrio Viejo y Al Son de las Niñas.

El alcalde de Cartaya ha animado tanto a vecinos como a visitantes a disfrutar de una feria que, según ha destacado, se ha consolidado como “un auténtico referente provincial y autonómico”, con una programación reforzada y pensada para atraer a público de toda la provincia durante el fin de semana.