La Diputación de Huelva abre la convocatoria de subvenciones 2026 para proyectos de igualdad y lucha contra la violencia de género

La Diputación Provincial de Huelva, a través de su Servicio de Igualdad, ha abierto la convocatoria anticipada de subvenciones para 2026 destinadas a financiar proyectos de igualdad de género y de prevención y lucha contra la violencia de género desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro de la provincia. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 15 de diciembre de 2025 y deberá realizarse exclusivamente a través de la sede electrónica de la institución.

La iniciativa tiene como objetivo impulsar actuaciones que favorezcan la igualdad real entre mujeres y hombres y refuercen la sensibilización y la prevención de la violencia machista, con especial atención al medio rural. Podrán optar a estas ayudas las asociaciones sin ánimo de lucro que incluyan en sus fines la promoción de la igualdad y cuyos proyectos se desarrollen en municipios de menos de 20.000 habitantes, así como federaciones de estas entidades con ámbito de actuación provincial. Cada asociación solo podrá presentar una propuesta.

Quedan excluidas aquellas organizaciones que incurran en las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, algo que deberá acreditarse mediante declaración responsable y, cuando corresponda, con la documentación exigida por la normativa vigente.

Los proyectos subvencionables abarcan iniciativas de sensibilización en igualdad, actividades para superar roles y estereotipos de género, programas de empoderamiento femenino —especialmente dirigidos a mujeres del entorno rural— y acciones de información y prevención de la violencia contra las mujeres. También se contemplan actuaciones que visibilicen la participación femenina en distintos ámbitos, fomenten el emprendimiento, promuevan el acceso a las tecnologías de la información, prevengan el abandono de mujeres jóvenes en zonas rurales, impulsen el deporte femenino y recuperen oficios tradicionales vinculados a mujeres.

La Diputación destina a esta convocatoria un presupuesto máximo de 85.000 euros con cargo al ejercicio 2026. Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica provincial, accediendo al Catálogo de Servicios y aportando la documentación requerida en formato PDF mediante identificación digital a través de CL@ve o certificado electrónico.