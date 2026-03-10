Cumbres de Enmedio acogerá del 26 al 29 de marzo las XXXVIII Jornadas del Patrimonio de la Sierra

El municipio de Cumbres de Enmedio será la sede de las XXXVIII Jornadas del Patrimonio de la Comarca de la Sierra, que se celebrarán del 26 al 29 de marzo con un amplio programa de actividades destinado a divulgar y poner en valor el patrimonio histórico, natural y cultural de este territorio.

La presentación del evento ha tenido lugar en la Diputación de Huelva con la participación del diputado provincial José Carlos Roda, la alcaldesa de Cumbres de Enmedio, María Reyes Páez, la teniente de alcaldesa Natalia Barragán y el presidente del Centro de Investigaciones y Estudios Serranos (CIES), Ignacio Garzón.

Durante su intervención, Roda destacó la trayectoria de estas jornadas, consideradas una de las citas culturales más consolidadas del territorio. Según señaló, se trata de uno de los encuentros más antiguos de España dedicados a la difusión del patrimonio y el más veterano de Andalucía en este ámbito.

El diputado provincial subrayó además el carácter especial de esta edición al celebrarse en Cumbres de Enmedio, el municipio más pequeño de la provincia. A su juicio, este hecho demuestra que el tamaño de una localidad no limita su capacidad para organizar iniciativas culturales de gran relevancia cuando existe compromiso con la historia y la identidad de los pueblos.

Durante cuatro días, la localidad se convertirá en punto de encuentro para investigadores, asociaciones culturales, vecinos y visitantes. El programa incluye ponencias, mesas redondas, exposiciones, talleres y visitas guiadas que permitirán conocer tanto la historia de Cumbres de Enmedio como el patrimonio de toda la comarca serrana.

Entre las exposiciones previstas destacan muestras sobre aperos de labranza y ganadería, el patio y la cocina de la manteca del antiguo matadero, una recreación de una vivienda tradicional del municipio, apuntes históricos de la localidad, ajuar litúrgico de la iglesia, fotografías antiguas y una exposición de árboles y semillas del entorno elaborada por alumnado de la Escuela de Arte León Ortega.

La programación también contempla actividades educativas, como talleres artesanales dirigidos al alumnado del CEIP Juan Gómez Márquez de Cumbres Mayores, así como mesas redondas dedicadas a temas como el papel de la mujer rural y diferentes aspectos del patrimonio serrano.

La alcaldesa, María Reyes Páez, ha destacado el esfuerzo que ha supuesto para el municipio organizar esta edición, aunque ha subrayado que era una oportunidad para mostrar el patrimonio cultural y natural de la localidad. Asimismo, agradeció la colaboración de las personas que han participado de forma desinteresada en la preparación de las jornadas.

Por su parte, Ignacio Garzón explicó que la elección de Cumbres de Enmedio responde al objetivo de que las jornadas lleguen progresivamente a todos los municipios de la Sierra. De los 31 pueblos que integran la comarca, este era uno de los pocos que aún no había acogido este encuentro.

Las jornadas recuperan además su duración tradicional de cuatro días tras los años marcados por la pandemia, reforzando así un evento considerado como uno de los principales referentes culturales de la Sierra de Huelva.