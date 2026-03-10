La campaña contra los mosquitos en Huelva contará con 3,3 millones de euros y actuará sobre 4.500 hectáreas

La campaña de control de mosquitos en la provincia de Huelva contará este año con una inversión cercana a los 3,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 15 % respecto a 2025. El presidente de la Diputación, David Toscano, ha explicado que este aumento responde a la gran acumulación de agua que han dejado las borrascas de los últimos meses, especialmente en marismas y zonas inundables.

Toscano ha presentado los detalles de la campaña junto al diputado de Medio Ambiente y Plagas, Arturo Alpresa, y el jefe del Servicio de Control de Plagas, Francisco Cáceres. Según ha señalado, la estrategia se apoya en tres pilares fundamentales: vigilancia científica, actuaciones de control y coordinación institucional.

Campaña Mosquitos 2026

En el ámbito de la vigilancia, este año se intensificará el diagnóstico con el análisis de 953 posibles focos de cría distribuidos por toda la provincia. Además, se realizará un seguimiento continuo de la evolución de las poblaciones de mosquitos mediante una red de 33 estaciones de muestreo.

Respecto a las actuaciones de control, los tratamientos aéreos volverán a tener un papel destacado. Entre junio y septiembre se actuará sobre unas 4.500 hectáreas, distribuidas en cinco fases de aplicación. Como novedad, el servicio incorporará un vehículo anfibio que permitirá intervenir en zonas inundables de difícil acceso donde hasta ahora era complicado aplicar tratamientos.

La estrategia incluye también trabajos de restauración hidrológica en zonas costeras degradadas que funcionan como focos de cría de mosquitos, con el objetivo de mejorar la eficacia de los tratamientos y reducir el uso de biocidas.

Estas actuaciones se desarrollan además dentro del Plan Territorial de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, que se coordina con los ayuntamientos de la provincia, la Consejería de Salud y entidades científicas como la Estación Biológica de Doñana.

Toscano ha recordado que la provincia de Huelva cuenta con más de 16.000 hectáreas de marisma, muchas de ellas situadas en espacios naturales protegidos como el entorno de Doñana. Por ello, ha señalado que eliminar por completo la presencia de mosquitos es imposible, aunque sí es posible mantener su población en niveles compatibles con la vida cotidiana y con actividades clave para la provincia como el turismo y el disfrute de los espacios naturales.