El Rocío estrena un nuevo centro de coordinación de emergencias con hospital y área operativa

El Rocío cuenta desde hoy con un nuevo Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), una infraestructura destinada a mejorar la gestión de emergencias y reforzar la seguridad durante la Romería del Rocío. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha inaugurado el centro acompañado por el alcalde de Almonte, Francisco Bella, representantes de la Hermandad Matriz y responsables de los servicios sanitarios y de emergencias.

La instalación ha supuesto una inversión superior a los cuatro millones de euros y permitirá coordinar de forma más eficaz a los distintos operativos que participan en el dispositivo del Plan Romero, en el que cada año intervienen más de 7.000 efectivos. Durante el acto, Sanz subrayó que con esta infraestructura se cumple el compromiso de dotar a la aldea de un centro acorde a la magnitud de la romería más multitudinaria de Europa.

El nuevo Cecopi cuenta con una superficie total de 6.048 metros cuadrados y 1.228 metros cuadrados construidos. Entre sus instalaciones destaca el centro de operaciones, que triplica el espacio del anterior y permitirá el trabajo conjunto de los distintos servicios bajo la coordinación de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Uno de los elementos más relevantes del complejo es el Centro de Atención Principal, un hospital permanente de más de 500 metros cuadrados que incluye unidad de traumatología, área de triaje, consultas de medicina general y pediatría, farmacia y salas de curas. Esta infraestructura permitirá ofrecer atención sanitaria completa en la aldea durante los momentos de mayor afluencia de peregrinos.

El consejero señaló que el nuevo centro no solo estará operativo durante la romería, sino que permanecerá al servicio del municipio de Almonte durante todo el año para afrontar posibles situaciones de emergencia como incendios, inundaciones u otros riesgos que puedan afectar a este entorno.

Además, destacó que la inauguración se produce en un año especialmente significativo para el movimiento rociero, marcado por el Traslado y la Venida Jubilar, lo que supondrá una mayor afluencia de peregrinos y visitantes a la aldea.

La puesta en marcha del Cecopi se enmarca dentro de una estrategia más amplia de refuerzo de los servicios de emergencias, que incluye nuevas sedes de coordinación, mejoras en las infraestructuras del Plan Infoca y la incorporación de nuevos medios materiales y operativos para la gestión de emergencias. En este sentido, Sanz recordó que en los últimos años se ha renovado el 84 % de las autobombas forestales y que el presupuesto de la Agencia de Emergencias de Andalucía para 2026 alcanzará los 271 millones de euros.