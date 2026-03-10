El Mercado de Abastos de Lepe renueva sus instalaciones para mejorar su eficiencia y accesibilidad

El Mercado de Abastos de Lepe está llevando a cabo un proceso de modernización de sus instalaciones que permitirá mejorar su eficiencia energética, su accesibilidad y su imagen comercial. Las actuaciones se desarrollan gracias a un proyecto de mejora subvencionado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.

Entre las principales intervenciones realizadas destaca la sustitución de la iluminación existente por tecnología LED de bajo consumo, lo que permitirá reducir el gasto energético del edificio. Además, se han llevado a cabo trabajos de pintura interior y mejoras en la cartelería identificativa y la señalética del recinto.

El proyecto también ha contemplado la eliminación de barreras arquitectónicas para garantizar la accesibilidad universal, así como la instalación de jardineras en la entrada principal del mercado con el objetivo de mejorar la estética y el entorno del espacio.

Con esta actuación se pretende reforzar la imagen del Mercado de Abastos y aumentar su atractivo tanto para los comerciantes como para los usuarios, favoreciendo al mismo tiempo un consumo energético más eficiente.

La iniciativa se ha desarrollado dentro de la línea de subvenciones destinadas a ayuntamientos para la mejora, modernización y promoción del comercio y la artesanía en Andalucía. El proyecto ha contado con una inversión total de 30.343,17 euros, de los que 20.536,67 euros han sido financiados mediante subvención de la Junta de Andalucía, mientras que el resto ha sido aportado por el Ayuntamiento de Lepe.