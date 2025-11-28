El Belén Viviente de Beas inaugura la Navidad con una multitudinaria apertura

El Belén Viviente de Beas ya ha abierto sus puertas un año más, dando el pistoletazo de salida a la Navidad con una inauguración que ha reunido a cientos de visitantes. La primera jornada ha vuelto a demostrar por qué esta tradición, con más de medio siglo de historia, es uno de los grandes reclamos culturales y turísticos de la provincia durante estas fechas.

Tras el acto de apertura, autoridades, vecinos y turistas recorrieron los distintos espacios del belén, donde actores y voluntarios recrean oficios antiguos, escenas cotidianas y pasajes bíblicos con un nivel de detalle que convierte al conjunto en una experiencia inmersiva. La ambientación, el trabajo artesanal y la participación de decenas de familias del municipio han vuelto a situar al Belén Viviente de Beas como una cita imprescindible del calendario navideño.

La inauguración marca así el inicio de semanas de actividad, visitas concertadas, actuaciones y propuestas culturales que llenarán de vida el recinto durante toda la Navidad. Un año más, Beas enciende la magia festiva con uno de sus símbolos más queridos, confirmando su papel como punto de encuentro para quienes buscan tradición, autenticidad y espíritu navideño.