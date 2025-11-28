La Diputación de Huelva aprueba mejoras en carreteras provinciales por 4,3 millones de euros

La Diputación de Huelva llevará a cabo la rehabilitación del firme de varias carreteras provinciales por un montante total de 4.341.000 euros, tras la aprobación de los proyectos técnicos, estudios de seguridad y salud y gestión de residuos por parte de la Junta de Gobierno. Esta inversión se enmarca dentro de los 7,5 millones de euros destinados a la mejora de diez carreteras, así como a la reparación de puentes y caminos en diferentes puntos de la provincia.

Entre las actuaciones aprobadas destacan la rehabilitación de la HU-3110, que une Moguer con El Rocío (1,8 millones de euros); la HU-5401, de Puebla de Guzmán a Paymogo (810.000 euros); la HU-8100, de Aroche a la HU-9101 (1,1 millones de euros); y la HU-3301, que comunica Lepe con El Terrón (628.000 euros).

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Carreteras, Manuel Cayuela, ha señalado que estas inversiones buscan “mantener vivas las arterias que conectan a los pueblos de la provincia, garantizando desplazamientos más seguros y eficientes”, además de suponer un ahorro económico a largo plazo al prevenir el deterioro de estas vías.

A estas actuaciones se suman otras previstas dentro del mismo plan de inversión, como la HU-4103 (La Palma del Condado-Berrocal), HU-8105 (Cortegana-Aracena) o el camino HV-1417 (Huelva-Trigueros), entre otras, con montantes que oscilan entre 300.000 y 900.000 euros.

Por otro lado, la Diputación también ejecuta mejoras en carreteras provinciales con un presupuesto adicional de cinco millones de euros, que incluye tramos en la zona norte y sur de la provincia, como la HU-6102, HU-8128, HU-3105 o HU-4400, así como otras vías que conectan distintos municipios con la frontera portuguesa y la red principal de carreteras.

Además, se ha aprobado el contrato mixto de conservación de carreteras, caminos provinciales y suministro de materiales, con una inversión de 14 millones de euros para los próximos cuatro años. Este contrato, calificado por Cayuela como “histórico y moderno”, garantiza un sistema integral de conservación que optimiza agilidad y calidad en la gestión de la red viaria provincial.

Con estas actuaciones, la Diputación refuerza su compromiso con la seguridad vial, la conservación del patrimonio público y la conectividad de los municipios de Huelva, asegurando carreteras en buen estado y transitables para todos los ciudadanos.