Enrique Ponce asumirá el apoderamiento de David de Miranda para la temporada 2026

El matador de toros David de Miranda afrontará la temporada 2026 con un nuevo impulso en su carrera profesional. Enrique Ponce, una de las grandes figuras del toreo contemporáneo, será su nuevo apoderado, según anunció el propio diestro onubense a través de sus canales oficiales.

La unión supone un paso significativo para De Miranda, que encara este nuevo ciclo con “mucha ilusión” y la convicción de que esta alianza aportará experiencia, criterio y proyección a su trayectoria. Para el torero de Trigueros, contar con la dirección artística y el conocimiento de Ponce —retirado de los ruedos pero activo en diversas facetas del mundo taurino— abre un horizonte especialmente prometedor de cara a un año que se prevé decisivo.

La elección del maestro valenciano, reconocido por su temple, su carrera longeva y su influencia en varias generaciones, refuerza el posicionamiento de De Miranda dentro del escalafón. La temporada 2026 se presenta así como una oportunidad para consolidar triunfos pasados y aspirar a nuevas metas, de la mano de un apoderado cuya visión ha sido clave en el desarrollo de grandes figuras.

El anuncio ha generado expectación en el sector taurino, donde se sigue muy de cerca la evolución del torero onubense, especialmente tras mostrar su agradecimiento y entusiasmo con el mensaje que acompaña esta nueva etapa: “Muy ilusionado con lo que está por venir”.